Francesco Paolantoni scatena il web: i particolari festeggiamenti per lo scudetto del Napoli

Francesco Paolantoni scatena di nuovo il web. Cos’è successo? Qualche mese fa, durante un’ospitata televisiva, il comico aveva scherzato annunciando che, se il Napoli avesse conquistato di nuovo lo scudetto, avrebbe festeggiato in maniera folle, cercando di superare leggendaria sfilata nudo del 2023. Così, il 15 agosto, mesi dopo il trionfo del Napoli, si è presentato sul lungomare di Napoli, in via Caracciolo, indossando soltanto un paio di boxer e una pelliccia pesante.

Una scelta che ha reso la scena ancora più surreale, considerando il caldo soffocante di agosto, sorpassando persino quanto accaduto due anni fa. Ovviamente, l’arrivo di Paolantoni non è passato inosservato e i passanti si sono immediatamente fermati, riprendendo la scena col telefono, tra risate e applausi. Nel giro di poche ore i video della sua sfilata sono finiti online e hanno fatto il giro dei social, diventando virali e scatenando una valanga di commenti divertiti.

Francesco Paolantoni diventa di nuovo virale: dettagli

Al che, Francesco Paolantoni ha ironizzato anche sulla scelta della sua gag, dicendo: “Ma perché uno fa queste promesse? Però una volta che si promette… bisogna mantenerle”. Inoltre, il volto di “Che Tempo Che Fa” ha confessato di aver pensato di fare la sfilata al Vomero, lungo via Scarlatti, ma alla fine ha deciso di tornare sul lungomare, lo stesso scenario che nel 2023 lo aveva visto protagonista della celebre passeggiata senza veli con cui festeggiò il terzo scudetto del Napoli.