Francesco Paolantoni e il successo perso: “Ho fatto delle scelte sbagliate ed è svanito”

Francesco Paolantoni si racconta alle telecamere di Ballando con le stelle 2024 nel corso della settima puntata, svelando un aspetto inedito della sua carriera. L’attore e comico, sempre restio a parlare del suo privato, in un confessionale racconta un momento complicato della sia carriera: “Per 10 anni sono rimasto lontano dal mondo della TV”, ha spiegato Paolantoni.

Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina, Ballando con le stelle 2024/ Social impazziti: "è il migliore!"

“Ho avuto un grande successo televisivo, ho fatto cose anche importanti, poi non ho fatto le scelte giuste e questo successo è un po’ svanito”, ha ammesso. “Non ho lavorato per una decina d’anni, durante i quali ho continuato a fare questo mestiere al teatro… facevo però fatica a riempire i teatri, quindi dovevo lavorare in teatri più piccoli”, ha spiegato l’attore.

Francesco Paolantoni, chi è il comico napoletano/ "Persi i genitori a vent'anni, ho sofferto"

Francesco Paolantoni a Ballando con le stelle 2024: “Ora che sono tornato al successo trovo sia un miracolo”

In quel periodo, Francesco Paolantoni ha accettato la sua condizione, rassegnandosi ad essa: “Io poi mi sono anche un po’ arreso perché sono fatalista… Il successo quando va via è difficile che ritorni. Poi però quando è tornato l’ho trovato quasi un miracolo e ora sento quella voglia di rivincita”. L’attore è infatti tornato ad essere uno dei protagonisti della scena televisiva negli ultimi anni, una situazione che lui trova oggi un dono tanto grande quanto inaspettato: “Mi ero rassegnato serenamente, quindi questa ripresa è mille volte meglio di quella precedente!” ha ammesso in diretta su Rai 1.