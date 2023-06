Francesco Paolantoni, sorpresa in diretta da Renzo Arbore/ Poi lo spoiler su Tale e Quale Show “Tornerò con…”

Francesco Paolantoni e il rapporto con Renzo Arbore

Francesco Paolantoni si racconta nella puntata di Oggi è un altro giorno del 29 giugno. L’attore e comico entra in studio sulle note di Fame e, insieme a Serena Bortone, ripercorre tutta la sua straordinaria carriera. “Da bambino volevo diventare un attore americano famoso. Poi ho capito che diventare un attore americano sarebbe stato difficile e quindi è rimasto il desiderio di diventare l’attore famoso”, racconta Paolantoni. Si parte con il video della sfilata senza veli fatta a Napoli per la vittoria dello scudetto. “Un artista deve riuscire a fare tutto e mantenere le promesse. Ho camminato almeno una mezz’ora”, svela l’attore. “La prima esibizione vera è stata a scuola dove nasco come attore drammatico”, ricorda Paolantoni.

Nel programma “Indietro tutta” in cui interpretava Cupido, Francesco Paolantoni ha conosciuto l’uomo e artista Renzo Arbore a cui, poi, manda un sincero e affettuoso saluto. A sorpresa, poi, arriva una telefonata proprio di Renzo Arbore: “Paolantoni ha fatto una carriera brillantissima, straordinaria. Vi seguo tutti i giorni”, dice Arbore. “Sei un grande”, risponde Paolantoni mentre lo studio, insieme a Serena Bortone, si alza per salutarlo. “Non merito la standing ovation. Un abbraccio”, dice Renzo prima di chiudere la telefonata.

Francesco Paolantoni e il ritorno a Tale e Quale Show

“Quando mi chiamò Renzo Arbore pensai ad uno scherzo. Lui mi vide in un video che gli fecero vedere. All’epoca avevo 30 anni e avevo sempre fatto l’attore. Ero convinto del mio talento, ma questo è un lavoro meraviglioso se diventi famoso. Se non c’è il successo arriva la frustrazione”, spiega Paolantoni che non nasconde di essere grato al pubblico con cui ha un rapporto meraviglioso. “E’ bellissimo quando la gente mi ferma per strada e mi ringrazia per le risate. Ho conquistato anche i bambini grazie a Stasera tutto è possibile”, dice ancora.

L’ultimo successo è quello avuto partecipando all’ultima edizione di Tale e Quale show in coppia con Cirilli: “Gabriele Cirilli è stata una bella scoperta. Ci stimiamo e ci vogliamo bene e quest’anno torneremo a Tale e Quale show. Probabilmente cercheremo un rterzo personaggio in ogni puntata per fare un terzetto”, annuncia Paolantoni.











