Francesco Paolo Sisto/ “No a sistema carcere-centrico: cella solo per reati gravi”

Carcere solo per i reati gravi: questa l’indicazione di Francesco Paolo Sisto. Il sottosegretario alla Giustizia ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni de Il Mattino ed ha elogiato la visita del premier Draghi e del ministro Cartabia al carcere di Santa Maria Capua Vetere dopo i recenti fatti di cronaca, un segnale che dimostra «il livello di attenzione del governo sul sistema carcerario».

Dario Galli/ "Grillo-Conte telenovela, governo Draghi tranquillo anche senza M5s"

Francesco Paolo Sisto ha messo in risalto che tra le priorità troviamo gli incrementi degli organici tra gli agenti penitenziari e il personale amministrativo, ma non mancano riflessioni sulle strutture: «Stiamo procedendo con i necessari monitoraggi per impiantare un controllo di videosorveglianza a tappeto nei luoghi in comune tra agenti e detenuti a garanzia della sicurezza di tutti», senza dimenticare l’intensificazione della formazione degli agenti e la predisposizione di un presidio clinico-medico specifico anche per gli agenti.

Monitoraggio Iss e indice Rt 0.91/ Video Rezza "Vacciniamo giovani per fermare Covid"

FRANCESCO PAOLO SISTO: “NO A SISTEMA CARCERE-CENTRICO”

Governo al lavoro sulle carceri, dunque, ma il problema principale è senz’altro quello del sovraffollamento. Francesco Paolo Sisto ha sottolineato la necessità di intervenire sulle manutenzioni e sull’edilizia, ma anche «di una più razionale distribuzione dei detenuti e di una nuova filosofia del processo penale». Riflettori accesi sulla valorizzazione dei riti alternativi così da non rendere il carcere l’unica pena possibile. No, dunque, a un sistema penale carcere-centrico: «La messa alla prova, il lavoro socialmente utile, il fatto di speciale tenuità, l’allargamento della procedibilità a querela sono terapie che, nella loro diversità, costituiscono strumenti perfettamente in linea con l’articolo 27 della Costituzione». Per Francesco Paolo Sisto e per il governo, dunque, è fondamentale porre al centro la funzione rieducativa della penda: «Per troppo tempo, ha prevalso una filosofia solo repressiva, che non teneva conto che il detenuto andava aiutato a “tornare”, secondo principi e trattamenti di umanità, e sempre in sicurezza».

LEGGI ANCHE:

CABINA DI REGIA: ITALIA ZONA BIANCA/ Speranza "Cambi colore? Peserà ospedalizzazione"

© RIPRODUZIONE RISERVATA