È una Alessandra Celentano scatenata quella del settimo serale di Amici 24. Nel corso della settimana, la maestra ha deciso di inviare a Francesco un guanto di sfida tanto complesso quanto provocatorio, mettendolo a confronto con Alessia Pecchia su una coreografia di puro latino. Un guanto che Emanuel Lo ha ritenuto assolutamente non equo e che perciò ha rifiutato. La maestra non si è però arresa, inviando un nuovo guanto di latino a Francesco, questa volta con una coreografia più semplice, seppur sempre contro Alessia.

Emanuel Lo, chi è il compagno di Giorgia/ "Sono stato sempre innamorato", poi la decisione sul figlio Samuel

Anche in questo secondo caso, Emanuel Lo ha rifiutato il guanto, anche se Francesco avrebbe invece voluto affrontarlo e mettersi alla prova. Per il suo prof, però, la sfida di latino con una campionessa del mondo, come lo è Alessia, è di base non equa.

Lite tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo per il guanto di sfida ad Amici 24

Alla prima occasione, Celentano ha allora chiamato entrambi i guanti di sfida al settimo serale di Amici 24, e se il primo è stato giudicato non equo anche dalla giuria, il secondo è stato accettato, il che ha portato Francesco a perdere il punto a tavolino. Intanto, in studio, è andata in scena una furiosa lite tra Celentano e Lo. La prima ha accusato il collega di avere paura: “Hai avuto paura ad accettare. Sei tu che insegni male, lui ha ragione a voler far tutto!” ha tuonato.

Alessandra Celentano, guanto 'trappola' per Francesco ad Amici 24/ Emanuel Lo : "Una presa in giro, ha paura"

In tutta risposta, Emanuel ha dichiarato: “Francesco è buono ed è molto rispettoso anche nei tuoi confronti. Sei tu che hai paura, lo hai a schierare un guanto all’altezza di Francesco. Questo è un guanto codardo! – e ha concluso -Non è un fatto né di difficoltà né di disciplina, tu non vuoi preservare i tuoi ragazzi, tu non schieri un guanto come si deve perché non hai un ballerino all’altezza di Francesco!”