Francesco Petrone, Ciao Darwin/ Natural Man, l’uomo che non sapeva il nome della sua squadra

Francesco Petrone ha portato avanti il nome dei Normali di Ciao Darwin 7 durante la sfida contro i Diversi. Il concorrente ha accettato di partecipare alla Macchina del Tempo e ha strappato subito qualche risata. Durante l’intervento al microfono, Petrone infatti si è definito Il Naturale, sbagliando il nome della sua squadra. In seguito il soprannome è stato trasformato in Natural Man, come scrive lo stesso Petrone nei suoi post su Facebook. Sui social però non è più attivo come un tempo: dopo aver fatto delle serate fino all’agosto dell’anno scorso, non abbiamo più alcuna notizia sul suo conto. Intanto potremo rivederlo nella replica dello show di oggi, sabato 11 luglio 2020, dato che sarà in lizza per la categoria Concorrente dell’Anno ai Ciao Darwin Awards. Purtroppo Petrone non riuscirà a battere colui che è stato consacrato come ‘Il’ personaggio principale della settima edizione: Fabio Filisetti, ovvero Il Mistico della squadra dei Diversi.

Francesco Petrone, nello staff di Avanti un Altro

Francesco Petrone è entrato di diritto nello staff di Avanti un altro, dopo essersi fatto notare a Ciao Darwin 7. Come di consuetudine, i personaggi più popolari dello show di Paolo Bonolis finiscono poi per accedere anche nello studio del gioco a quiz. L’ex concorrente di Piaggine però, ricorda Cilento Notizie, è riuscito a farsi notare solo nel corso della prima puntata dell’edizione di quattro anni fa. Poi ha dovuto cedere il posto a Lucrezia Gruppuso, ovvero la Miss agropolese che ha partecipato alla gara Belli Vs Brutti. Per ironia della sorte, anche Petrone ha un particolare legame con il concorso di bellezza. Non lo abbiamo visto di certo fra i concorrenti, ma negli ultimi anni ha assistito a diverse edizioni dei concorsi minori. Fra questi anche l’elezione di Miss Parco a Sapri. Le serate non sono mancate: la popolarità ottenuta nello show gli ha permesso di ricevere dei contatti, ma poi sembra che le cose non siano decollate. Anche se non è escluso che sia stato lo stesso Petrone a scegliere di ritornare alla ‘normalità’.



