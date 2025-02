Tra opere scritte e sceneggiature offerte al mondo del cinema e della tv, spicca la penna di Francesco Piccolo: tra gli autori e sceneggiatori più apprezzati del panorama italiano. In molti ricorderanno, tra i suoi meriti, il trionfo al Premio Strega del 2014 così come una sorta di sodalizio artistico con Nanni Moretti: insieme hanno dato vita ad innumerevoli pellicole di spicco e che hanno fatto scuola nei rispettivi generi.

Ma chi è Francesco Piccolo, cosa sappiamo sulla biografia e immensa carriera? Classe 1964 e originario di Caserta, vive di scrittura da sempre ed è corposa la sua produzione letteraria come testimoniato dalla grande risposta degli appassionati alle sue opere. Come anticipato, la sua penna ha avuto modo di primeggiare anche per opere non prettamente letterarie; è infatti sceneggiatore ma anche autore televisivo. Da Allegro occidentale a La separazione del maschio, passando proprio per ‘Il desiderio di essere come tutti’ che gli valse il Premio Strega nel 2014.

Francesco Piccolo, la moglie Gabriella D’Angelo e i figli Camilla e Andrea

Tra i successi più recenti, spicca certamente L’Amica Geniale; sua è la sceneggiatura dell’adattamento televisivo che negli ultimi anni ha riscosso un seguito smisurato. Da annoverare anche il suo impegno come co-autore di diversi programmi televisivi, sia per le reti Mediaset che Rai; dimostrazione di una grande versatilità nel merito della scrittura e soprattutto della creazione. Ma cosa sappiamo invece a proposito della vita privata e sentimentale di Francesco Piccolo? Chiaramente molto riservato sul tema, è sposato da diversi anni con sua moglie Gabriella D’Angelo. Insieme hanno dato alla luce anche due splendidi figli, Camilla e Andrea: non si hanno informazioni in riferimento al percorso professionale di entrambi ma di certo, con un padre simile come esempio, sapranno scegliere bene il loro cammino di vita.