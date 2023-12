Francesco Pio Valda, party in cella con diretta su TikTok/ Uccise il 18enne Maimone a Napoli

Francesco Pio Valda, in carcere per l’omicidio del pizzaiolo Francesco Pio Maimone, avvenuto a Napoli pochi mesi fa, è tornato protagonista delle cronache di queste ore dopo un fatto che lascia decisamente perplessi. Come segnalato dal Corriere della Sera attraverso il proprio sito web, il giovane sarebbe stato catturato mentre festeggiava in cella con tanto di diretta video su TikTok, noto social network cinese.

Francesco Pio Valda si trova nel carcere di Terni, accusato dell’omicidio avvenuto sul lungomare di Napoli lo scorso 20 marzo, ma evidentemente se la stava spassando dietro le sbarre visto che in diretta su TikTok cantava canzoni neomelodiche con tanto di pizza appena sfornata, giusto per non farsi mancare nulla. Insieme a lui altri due ragazzi, tutti giovanissimi, un tris formato da due campani e un siciliano, fra cui appunto colui che è accusato dell’omicidio dello scorso autunno: la vittima si stava facendo gli affari suoi assieme ad alcuni amici e sembra che il tutto sia scaturito da una scarpa macchiata; Francesco Pio Valda avrebbe estratto una pistola, sparando al 18enne, morto pressochè all’istante.

FRANCESCO PIO VALDA, PARTY IN CELLA CON DIRETTA SU TIKTOK: LA SEGNALAZIONE QUINDI LA DENUNCIA

L’episodio del party in cella su TikTok risalirebbe a pochi giorni fa e la squadra mobile di Napoli aveva segnalato il video alla Questura di Terni: sono scattate le verifiche e gli investigatori hanno riconosciuto proprio Valda, nonostante avesse il volto parzialmente coperto.

Una volta perquisita la cella è stato rinvenuto il mini cellulare utilizzato per la diretta social, dopo di che i tre sono stati denunciati per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione. Nella cella rinvenuti anche i vestiti che il trio aveva utilizzato durante la diretta video nonché le sciarpe usate per coprirsi il volto ma che evidentemente non hanno funzionato. Ai tre si è risaliti in particolare tramite il ragazzo siciliano, quello più scoperto in video.

