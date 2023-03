Francesco Procopio: “Ho paura dei fantasmi”/ “Mi diagnosticarono carcinoma, ma poi…”

Francesco Procopio, attore teatrale e cinematografico, ma anche comico, è stato ospitato a Ciao maschio, dove con Nunzia de Girolamo si è detto pauroso, indeciso e timido. “Ero indeciso anche su cosa mettermi”, confessa con ironia, “ma sono anche sincero. Non sono proprio il maschio che non deve chiedere mai. Mia moglie racconta sempre che quando in vacanza siamo in spiaggia, guardo le barche al largo e dico che saremmo dovuti andare in barca, ma quella volta che usciamo in barca guardo la spiaggia dove si divertono e io sono triste e solo sulla barca. Non trovo mai pace“.

“Raramente sono deciso”, continua a raccontare di se stesso Francesco Procopio, “ma quando prendo una decisione, la prendo. Quando ero ragazzo e la fidanzatina aveva un ritardo andavo completamente nel pallone e iniziavo a studiare un piano di evacuazione, ma con mia moglie questa cosa non mi è accaduta, e nonostante i ritardi sono ancora lì”, racconta ancora con una certa vena ironica nella voce. “Sto da 15 anni a Roma, e da quando mi ci sono trasferito è nato il sodalizio con Napoli, faccio tutto lì. Prima, invece, facevo molte tournée nel nord Italia e quindi mi sono trasferito. Cosa devo fare”, chiede Francesco Procopio, indeciso, guardando la telecamera e rivolgendosi al pubblico, “tornare a Napoli o rimanere a Roma?”.

Francesco Procopio: “Mi hanno diagnosticato un carcinoma”

Andando avanti nell’intervista Francesco Procopio racconta anche che “la mia più grande paura è la malattia, che domani mattina ti svegli… Ci sono anche passato, mi diagnosticarono un carcinoma alla tiroide, ma poi mi hanno detto che era un errore e quindi ho vissuto per una settimana questa sensazione. Anche se è un tumore meno grave di altri, è stato un terrore”. E raccontando la sua paura, nella vita, confessa che “se dormo in albergo mi sveglio due o tre volte. Devo lasciare la luce accesa perché ho paura delle presenze strane, dal ladro al fantasma“.

“A me basta un parente vicino, anche il cane”, racconta Francesco Procopio sulle sue paure, “ma non mi lasciate solo che ho paura. Ho purissima del buio, ed anche mamma ne aveva”. E proprio sui parenti, invece, si è concentrata l’ultima parte del suo racconto. “A casa mia il pantalone lo indossava papà, mamma è uguale a me, indecisi tutti e due e paurosi. E mia madre è anche la donna della mia vita, donna di un tempo, di una volta, che ha fatto mille cose, insegnava, stava a casa perché papà viaggiava sempre e ha cresciuto me e mia sorella da sola con tutte le sue paure e timidezze. Era ipocondriaca ed era quel tipo di donna che oggi, giustamente, non c’è più, di quelle che si sposavano e si dedicavano totalmente alla famiglia, quasi annullandosi”.











