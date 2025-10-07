Francesco Rana accuse choc a Donatella Mercoledisanto a Grande Fratello 2025: "Cose gravissime!" Regia toglie audio: nuovo scontro nella notte

Si è capito sin dalle prime ore nella Casa più spiata d’Italia che non scorre buon sangue e non sarebbero mancati gli scontri tra Francesco e Donatella al Grande Fratello 2025. Ieri, durante la seconda puntata condotta come sempre da Simona Ventura, i due hanno ammesso di non sopportarsi a vicenda ma è nella notte che è scoppiato un violento scontro con accuse choc da parte di Francesco a Donatella tanto che ad un certo punto la regia ha deciso di togliere l’audio.

Ancora scosso per quanto successo in puntata, dopo la diretta Francesco si è sfogato contro Donatella parlando di lei in giardino con Domenico, Benedetta, Simone e Francesca: “Non la sopporto, io da quando sono entrato non le ho fatto niente. Ma come faccio? Da quando sono entrato non le ho fatto nulla e lei mi attacca e fa quei discorsi. Ci posso pure andare a parlare, ma mi rompe le scatole dal giorno uno. Ma poi la cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto.”



Francesco Rana contro Donatella Mercoledisanto al Grande Fratello 2025, accuse choc e regia toglie l’audio: “Cose gravissime”

Entrambi pugliesi i due concorrenti del Grande Fratello 2025 di Simona Ventura hanno un vissuto molto diverso, Donatella ha 46anni, fa la casalinga ed è figlia di un pentito di mafia, Francesco ha 29 anni e fa l’agente di polizia locale. Nel suo lungo sfogo contro la rivale, Francesco ha lasciato intendere che Donatella abbia detto cose gravissime contro di lui e gli agenti di polizia tanto che non è riuscito a terminare la frase che la regia ha tolto l’audio: “La cosa che mi ha fatto andare in bestia è che ha attaccato il mio lavoro, ha detto cose gravi e molto. Io le ho detto “ma tu a dire così non offendi solo me, ma tutti gli agenti di polizia”. Ma come si permette di dire cose gravi di quel tipo?! Lei non è che questa cosa me l’ha detta una volta sola. Io mi sto trattenendo, ma lei non deve toccare il mio lavoro e la divisa. Lei ha proprio dichiarato che ha visto entrare delle persone che conosce lei, con il distintivo…questa è una cosa gravissima e poi…”.