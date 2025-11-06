Francesco Rana contro Anita Mazzotta e Omer Elomari dopo il Grande Fratello: le accuse del gieffino dopo l'eliminazione

Francesco Rana ha ufficialmente concluso la sua avventura al Grande Fratello 2025. Nella puntata di lunedì 6 novembre, Simona Ventura ha decretato la sua eliminazione, voluta dal pubblico a casa, e ha accolto il vigile pugliese in studio. Una volta tornato alla sua vita, Francesco ha deciso di rispondere alle curiosità dei fan, lanciando così anche un bel po’ di stoccate ad alcuni suoi ex compagni d’avventura, Anita Mazzotta in primis.

Rana si è detto molto deluso da Anita e ha anzi messo in guardia l’amico Jonas Pepe, visto che il modello romano sta vivendo un forte avvicinamento alla ragazza. Secondo l’ex gieffino, Anita, essendo uscita dal Grande Fratello per alcune settimane, ha avuto modo di vedere i trend del GF e capire chi ha più successo nel pubblico, motivo per il quale si sarebbe avvicinata a Jonas. “Anita vuole vincere il programma e che fa? Per vincere il programma, nonostante stesse andando alla grande, si avvicina a Jonas così…”, ha dichiarato Rana.

Francesco Rana è un fiume in piena dopo il Grande Fratello: attacco a Omer e Rasha

L’ex gieffino ha poi risposto alla domanda “Chi è il più falso”, facendo il nome di Omer e tornando ad accusarlo proprio in merito al discusso accordo della ‘banana’: “Io l’ho fatto proprio per lui, l’ho creato per lui perché sapevo che faceva l’infame e infatti lui ha fatto tutto questo perché le donne in Casa sono di più e poiché loro sono di più deve accattivarsi i voti da loro.”, ha spiegato Francesco, che si è infine espresso anche sul flirt che sta nascendo tra lo stesso Omer e Rasha Younes. “Rasha non sta usando Omer, stanno usando tutto a vicenda”, ha dichiarato Rana, spiegando che nessuno dei due è davvero sincero al Grande Fratello.