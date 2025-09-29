Francesco Rana nuovo concorrente del Grande Fratello 2025, agente di polizia e tifoso dell’Inter: ecco chi è il ragazzo pugliese pronto al reality!

In base allo spoiler di Davide Maggio, Francesco Rana è il nuovo concorrente del Grande Fratello 2025. Di chi si tratta? Il ragazzo ha 29 anni ed è un agente di polizia pronto a mettersi in gioco nel mondo televisivo. Il reality di Simona Ventura, in partenza durante la serata di lunedì 29 settembre, accoglie persone ‘NIP’, normalissime e senza implicazioni nell’universo dello spettacolo. Andiamo a scoprire tutto su Francesco Rana, quanti follower ha, se è single e da dove viene.

Classe 1996, il giovane agente vive a Giovinazzo ed è nato in provincia di Bari a Terlizzi. Al momento fa il lavoro dei suoi sogni, dato che sin da bambino sognava di fare l’agente di Polizia. Allo stesso tempo porta avanti una grandissima passione per il calcio e per la pallavolo ed è un tifoso dell’Inter. Al momento, Francesco Rana non sembra avere un passato nel mondo dello spettacolo, ma le talpe hanno trovato un suo profilo attivo su un portale di casting. Senza dubbio, non gli dispiacerebbe fare un’esperienza televisiva, ma al momento è di certo un NIP.

Francesco Rana, Instagram e lavoro

Francesco Rana ha un profilo Instagram con poco più di duemila follower, e sui social condivide foto di vita quotidiana, tra gite in montagna e viaggi. Il nuovo concorrente del Grande Fratello è senza dubbio innamoratissimo del suo lavoro, ed è grato di essere riuscito a realizzare il grande sogno della sua vita. Come se la caverà nel reality di Canale 5?