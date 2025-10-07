Francesco Rana è deciso a chiudere ogni tipo di rapporta con Donatella Mercoledisanto al Grande Fratello 2025: cos'ha detto

Tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto è parso chiaro, soprattutto nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2025, che non c’è una particolare simpatia. Donatella, anzi, quando ha dovuto fare la sua nomination palese in diretta su Canale 5, non ha avuto tentennamenti nel fare il nome di Francesco: “Perché non ci sopportiamo proprio”, ha ammesso tra il serio e l’ironico.

Rana, d’altronde, ha replicato ironico alle parole di Donatella, mostrando comunque una propensione allo scherzo con la pugliese, che nelle ultime ore pare però già scomparsa. Nel corso di una chiacchierata con Domenico D’Alterio, il vigile urbano ha infatti dichiarato di aver ufficialmente chiuso con Donatella.

Francesco Rana deciso a chiudere i rapporti con Donatella al Grande Fratello 2025: “Ci ho provato ma…”

A portarlo a questa decisione sarebbe stato proprio l’atteggiamento di Donatella Mercoledisanto durante la diretta, oltre che la ‘brutale’ nomination e quanto accaduto successivamente. Durante una conversazione con Domenico, che verteva sulle amicizie che si stanno creando nella Casa del Grande Fratello, Francesco ha dichiarato: “Io un po’ più vicino sento Simone, anche Jonas, poi pian piano ci sono gli altri.” Poi, però, ha aggiunto: “Donatella mi sta un po’ su… Io oggi ho provato a interagire, ci ho provato anche con il fatto della cucina. Ma, visto questo, adesso, da parte mia, è fine. È inutile continuare”. Rana avrebbe dunque provato ancora una volta a stabilire un contatto con la pugliese ma senza successo. “Ma non possiamo andare d’accordo con tutti”, ha allora sentenziato Domenico, chiudendo la discussione. Ma sarà davvero finita così tra i due concorrenti o i prossimi giorni porteranno sorprese?