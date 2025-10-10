Francesco Rana pazzo di Rasha Younes al Grande Fratello 2025: "È fantastica, voglio invitarla a cena". Lei lo scopre e reagisce

Francesco Rana sembra aver trovato la donna dei suoi sogni al Grande Fratello. Il gieffino ha avuto la possibilità di fare il suo ingresso nel Tugurio per alcuni minuti e, una volta entrato, è rimasto abbagliato dalla bellezza di una nuova arrivata: Rasha Younes. La concorrente originaria della Giordania è stata un vero colpo di fulmine per il vigile urbano che, in confessionale, non ha fatto mistero di aver già perso la testa per lei: “È fantastica”, ha infatti esordito.

Grazia Kendi, flirt con Omer al Grande Fratello? "È una cosa incredibile"/ Ballo sensuale, Giulio geloso

Rana, estasiato dalla bellezza di Rasha e dal loro primo incontro, ha poi aggiunto: “Io sono stato con molte donne, anche belle, ma una come lei… Sapevo che avrei trovato una dea dietro quella porta!” Motivo per il quale, il gieffino ha ammesso di avere ora uno scopo, dicendosi pronto e determinato a conquistarla.

Ivana Castorina commuove al Grande Fratello 2025/ "Mia suocera era come una seconda mamma"

Francesco Rana pazzo di Rasha al Grande Fratello: lei lo scopre e reagisce

Ma la vera sorpresa per Francesco è arrivata solo qualche tempo dopo, quando il Grande Fratello ha annunciato ai Tuguriati il loro ingresso ufficiale nella Casa e Rasha ha dunque iniziato la convivenza con tutti gli altri concorrenti. Averla finalmente vicina ha scatenato in Francesco il desiderio di mettersi subito all’opera per conquistarla: “La inviterei stasera a una cena da soli, tanto so che paga il GF”, ha dichiarato in confessionale, per poi esprimere i suoi sentimenti alla diretta interessata. “Tu allora mi vuoi conquistare? Sei serio in questo?”, ha chiesto Rasha a Francesco, che ha confermato di esserlo. “Sai che è molto difficile conquistarmi…”, ha aggiunto lei, mettendolo in guardia, ma Rana non si è tirato indietro e ha anzi ammesso di essere ancora più stimolato di fronte a questa sfida. Ci sarà davvero una speranza per lui con la bella nuova arrivata?