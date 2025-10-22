Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto litigano di nuovo al Grande Fratello: le tensioni rimaste dopo le ultime nomination

Nuovo scontro al Grande Fratello. Nelle ultime ore, nella Casa, è scoppiata una discussione tra Francesco Rana e Donatella Mercoledisanto, già in tensione dalla puntata andata in onda lunedì, 21 ottobre, su Canale 5. Tutto è iniziato quando Francesco ha fatto alcune osservazioni sul comportamento di Donatella che lei non ha affatto gradito. Al che, la donna lo ha affrontato senza mezzi termini, spiegando che la sua decisione di mandare al televoto Flaminia non era una mossa per compiacere il pubblico, bensì avrebbe fatto questa scelta a seguito del battibecco avuto con la coinquilina durante il pranzo.

“Io non devo fare niente per il pubblico. Non mando in Nomination una persona per il pubblico. Togliti questo pregiudizio che hai”, ha detto. Inoltre, ha ribadito che Donatella avrebbe potuto chiarire prima con Flaminia invece di nominarla. “Quello che penso, lo dico. Io sono sempre me stesso“, ha poi aggiunto.

Francesco e Donatella fanno pace al Grande Fratello? Cos’è successo

A cercare di stemperare la tensione ci ha pensato Domenico, che ha preso le difese di Donatella, chiarendo che non è affatto finta e ricordando a Francesco che i due non si sono mai veramente presi dal primo giorno. “Io ci sto provando ad andare d’accordo con lei, c’è la buona volontà”, ha spiegato quindi l’inquilino. Insomma, sembra esserci ancora una speranza per la costruzione di un rapporto sereno tra Francesco e Donatella al Grande Fratello, sebbene una vera amicizia tra di loro pare essere ancora lontana.