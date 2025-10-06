Grande Fratello, le Nomination si avvicinano: Francesco e Jonas tra strategie, amicizie e sospetti sempre più evidenti.

I concorrenti del Grande Fratello 2025 stanno iniziando a conoscersi meglio, anche per capire come muoversi durante le nomination. Di certo non è facile farsi un’idea sugli altri gieffini, ma proprio per questo è importante il confronto. Ed è quello che Jonas e Francesco Rana hanno fatto in giardino, parlando di quelli che per loro sono gli inquilini con cui stanno creando un legame e di chi invece non sentono troppo affine.

Inizia Jonas, che prova a parlare di ogni concorrente della casa, dato che presto sarà ora delle nomination. Chi dovrà votare? Si parte a parlare di Grazia Kendi, che negli ultimi giorni è protagonista di diverse discussioni: “È come me, è una bomba a orologeria, ma mi piace”, dice Jonas Pepe, che ha una buona opinione anche per Francesca, Matteo e Giulio: li considera come persone da cui si può imparare qualcosa. Domenico? Un ‘possibile amico’, dice, mentre rimane l’incognita di Omer.

Nessuno tra Francesco Rana e Jonas è convinto della personalità di Omer, che sembra ancora non essersi esposto abbastanza da farsi conoscere al meglio. Entrambi, però, sono curiosi di sapere di più del suo passato e del perchè dei suoi silenzi. Alla fine Francesco Rana si confida con Jonas dicendogli che con lui si trova molto bene: “Sai ascoltare, mi capisci“, spiega, e i due sprofondano in un abbraccio. I gieffini stanno cominciando a creare la loro cerchia di amicizie nella casa, e adesso il prossimo passo è capire meglio chi è Omer e scoprire perchè non parla del suo vissuto: starà nascondendo cose dolorose?