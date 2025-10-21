Francesco Rana innamorato di Rasha Younes del Grandel Fratello? Lui prova a conquistarla con una dolce colazione e un biglietto.

L’arrivo di Rasha Younes non è passato inosservato nella casa del Grande Fratello 2025 dove gli uomini, principalmente Omer, Francesco Rana e Jonas, non nascondono di avere un interesse per la 33enne che è arrivata in Italia quando aveva solo 4 anni. Tra Omer, Jonas e Francesco Rana, tuttavia, l’unico che ha subito manifestato i propri sentimenti per Rasha è stato proprio Francesco che, come ha più volte sottolineato, pur non avendo i muscoli, può conquistare una ragazza con la testa e la simpatia. Negli scorsi giorni, inoltre, ha provato a stuzzicare Rasha massaggiando Flaminia. L’agente di polizia locale, infatti, ha coccolato la compagna facendole un massaggio alla schiena che Flaminia ha fortemente approvato.

La giovane, infatti, si è anche complimentata con Francesco chiedendogli se la sua bravura fosse dovuta ad un corso professionale ma il vigile ha spiegato che è tutto frutto della dote naturale della mano lanciando, poi, una provocazione a Rasha dicendole di farsi massaggiare da Omer.

Il dolce gesto di Francesco Rana per Rasha Younes al Grande Fratello

Dopo aver stuzzicato Rasha, Francesco Rana ha deciso di coccolarla nuovamente rivolgendole una serie di attenzioni. Dopo aver scritto un biglietto in cui invita Rasha a godersi la sua colazione, Francesco le ha poi preparato del tè in mancanza del latte e qualcosa da mangiare. Un dolce gesto che è stato particolarmente apprezzato dalle altre donne della casa. “Che uomo”, ha commentato in cucina Benedetta. Rasha, dopo aver letto il biglietto, ha gradito la colazione ma basterà per farsi perdonare da Rasha?

In confessionale, infatti, la bellissima Younes ha spiegato che, con il massaggio fatto a Flaminia, Francesco ha perso qualche punto ai suoi occhi. Francesco, tuttavia, determinato a conquistare il suo cuore, non sembra affatto pronto ad arrendersi.