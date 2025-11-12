Francesco Rana fuori dal GF insinua un dubbio non solo su Rasha e Omer, ma anche su Jonas e Anita: le sue parole

Una volta le relazioni che nascevano nella casa del Grande Fratello interessavano il pubblico, ma ora i tempi sono cambiati, il format si è sfilacciato, e non è riuscito a essere al passo coi tempi. Quest’anno c’è il flirt nascente tra Jonas e Anita e poi ci son gli eterni indecisi Rasha Younes e Omer Elomari, che hanno pure ricevuto la visita della mamma di lei dove lo ha elogiato e gli ha fatto i complimenti per la sua rettitudine.

Ivana Castorina esclusa dalle concorrenti al Grande Fratello/ Accuse choc: "Con lei non voglio parlare"

Poi c’è Francesco Rana che fuori dalla casa ha insinuato un dubbio proprio sulla concorrente originaria della Giordania in un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni: “Lei è disposta a tutto pur di restare in gioco, quindi anche di fingere interessi che non sono reali, come con Omer”.

Francesco Rana su Rasha Younes: “Credo che Omer Elomari non sia il suo tipo”

“Omer Elomari non è il suo tipo” ha svelato Francesco Rana a proposito del percorso di Rasha Younes nella casa del Grande Fratello, che nei giorni scorsi si è lamentata del comportamento del concorrente, perché secondo lei non è sveglio abbastanza e non ha fatto una sola mossa per conquistarla in maniera definitiva. Ma l’ex concorrente non ha parlato soltanto di questa coppia nascente.

Rasha Younes e Omer Elomari, coppia in crisi/ Gelo al Grande Fratello 2025: web in ansia

Infatti nell’intervista l’ex inquilino si è concentrato anche su Jonas Pepe e Anita Mazzotta. E che cosa ha detto di preciso su loro due? Al ragazzo crede, pensa che sia davvero interessato alla ragazza, ma su quest’ultima ha dei dubbi: “Interesse legato all’hype mediatico”. Insomma, se si è avvicinato a lei non è per via di una mera strategia.