Francesco Rana si è scusato con la famiglia di Donatella Mercoledisanto dopo la diretta del Grande Fratello 2025: la lettera social

Nel corso dell’ultima diretta del Grande Fratello 2025 è andato in onda, per di più in studio, il faccia a faccia tra Donatella Mercoledisanto e Francesca Carrara. Uno scontro tra mamme e tra due modi di essere totalmente diversi, nei quali si sono intromessi anche alcuni gieffini. Tra gli eliminati in studio, in particolare, ha detto la sua Francesco Rana, lanciando a Donatella – con la quale non c’è mai stata grande simpatia – una stoccata molto pesante. Alla pugliese infatti il vigile ha detto: “Ne hai fritti di polpi”, una frase che nasconde accuse forti.

Quando Simona Ventura ha compreso l’accaduto e la forza delle parole di Francesco, ha chiesto all’ex gieffino di scusarsi pubblicamente con Donatella, cosa che ha fatto pur precisando che le sue parole sono però state fraintese. A distanza di alcune ore dalla diretta, Francesco è intervenuto sui social con una lettera indirizzata principalmente ai famigliari di Donatella.

Francesco Rana si scusa con la famiglia di Donatella del Grande Fratello

“Lui non deve chiedere scusa a me, ma lo deve chiedere a mio marito e ai miei figli.”, ha tuonato in diretta Donatella di fronte alle scuse di Rana, parole che quest’ultimo ha ascoltato, visto che in un lungo post pubblicato su Instagram si è rivolto proprio a loro.

“Ci tenevo a scrivere due righe dopo la puntata di ieri per chiedere scusa alla famiglia di Donatella, se le mie parole sono risultate offensive.” ha esordito Francesco nel suo post, nel quale ha ribadito di essere stato frainteso. Poi ha aggiunto: “Il mio commento voleva essere soltanto una critica al suo percorso come concorrente del GF, e non un giudizio sulla sua persona o sulla sua famiglia.” Ha comunque tenuto a sottolineare la volontà di fare ammenda: “sono io a voler chiedere scusa, perché sono deluso da me stesso. Ho cercato più volte di far capire il mio dispiacere e di instaurare un dialogo, ma purtroppo non è stato possibile durante il percorso.”, ha concluso.

