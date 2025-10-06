Francesco Rana sbotta contro le battutine di Donatella riguardo il suo lavoro, lo sfogo al Grande Fratello 2025: "Mi sento offeso perché amo la mia divisa"

Francesco Rana sbotta contro le pungenti battutine di Donatella

Nella Casa del Grande Fratello 2025 i concorrenti stanno iniziando a fare conoscenza l’uno con l’altro e questo, a volte, porta alcuni di loro a prendersi eccessive confidenze attraverso battutine e punzecchiature. È quello che lamenta Francesco Rana che, negli ultimi giorni, si sente particolarmente preso di mira da Donatella Mercoledisanto, che spesso lo avrebbe punzecchiato con battute legato soprattutto al suo lavoro.

Come mostra una clip pubblicata sul sito del reality, Francesco si è ritrovato a parlarne privatamente con Anita, sfogandosi con lei per l’ironia che la coinquilina Donatella fa circa il suo lavoro di agente di polizia locale. “Io se ho una cosa da dire, la dico. Ho questa cosa da dire a Donatella, ma la dirò al momento giusto“, ammette il ragazzo.

Entrando più nello specifico, spiega: “Quando mi punzecchia rido, perché è così basso il contenuto che non mi va di parlarne. Il lavoro non me lo devi toccare: per me è una cosa importante, per tre anni ho studiato come un pazzo. Ma poi mi sento offeso, perché io amo la mia divisa“.

Grande Fratello 2025, Francesco Rana critico: “Non le rispondo perché…“

Francesco Rana trova irrispettose e fuori luogo le battute di Donatella Mercoledisanto riguardanti la sua attività professionale; un lavoro che ha raggiunto facendo innumerevoli sacrifici e tentando vari concorsi, sino al posto in qualità di agente locale. Anita, a quel momento, cerca di darli consigli su come affrontare la situazione: “Se una cosa ti dà fastidio, parlane subito. Nel momento in cui ti fa la battuta, lo dici in quel momento“.

Francesco però spiega perché tende a frenarsi dal risponderle: “A volte non le rispondo, perché se poi parto faccio la scenata e io non voglio“. Anita, a quel punto, lo fa ragionare: “Quando stai per sbottare pensa di essere in divisa: in divisa non puoi sbottare. Ragionala così e ne uscirai bene, perché dirai educatamente quello che pensi. Se invece sbotti, passi dalla parte del torto“. Francesco accetta il consiglio della piercer e, in merito sempre a Donatella, aggiunge: “Io penso che lei lo sappia, l’ha capito e continua a dirmi robe varie“.