Francesco Renga: Ambra Angiolini e i figli Jolanda e Leonardo/ “Sembra ieri che…”

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono stati legati per 11 anni dal 2004 al 2015. Nel frattempo hanno anche avuto due figli, Jolanda e Leonardo, che oggi hanno rispettivamente 17 e 15 anni. La fine della loro storia non ha ostacolato il rapporto con i ragazzi: “Siamo rimasti vicini per i nostri figli”, ha precisato Renga in un’intervista al settimanale Gioia, “viviamo a una rampa di scale di distanza. I nostri bambini ci hanno aiutato tantissimo. Abbiamo fatto un bel lavoro su di loro e ci stanno restituendo il favore”. Oggi, però, Jolanda e Leonardo non sono più bambini: Jolanda (così chiamata in onore della mamma di lui, scomparsa prematuramente all’età di 52 anni) somiglia sempre di più ad Ambra, e Leonardo cresce anche lui a vista d’occhio come testimoniano i diversi scatti condivisi sui social dai suoi genitori.

AMBRA ANGIOLINI/ “Sto in piedi grazie a quanto sono fragile, mia figlia Jolanda…”

Gli auguri di Francesco Renga al ‘piccolo’ Leonardo

A maggio, in occasione del compleanno di Leo, Francesco Renga ha deciso di postare una foto che ritrae loro due insieme: “Chissà di cosa stavamo parlando… chissà cosa pensavi?! Eri così piccolo, Leo! Sicuramente so che ti arrabbierai per questo post, per questa fotografia che ci riporta a qualche anno fa, anche se sembra ieri che ti vedevo così. Adesso i tuoi anni sono 15… e per me sono passati in un baleno. Questo mi spaventa un po’ e un po’ mi commuove. Auguri amore di papo. Diventi grande, un uomo, ed io sono felice per quello che sei e lo sarò sempre. Buon compleanno Leo!”. A differenza di Jolanda, Leonardo non possiede un profilo social ufficiale. Sua sorella, invece, conta su Instagram ben 56 mila follower.

Max Allegri e Francesco Renga, fidanzato ed ex di Ambra/ Lei: "ora mi salvo da sola"

Chi sono Jolanda e Leonardo, i due figli di Ambra Angiolini e Francesco Renga

Jolanda somiglia molto ad Ambra Angiolini per via dei colori e dei tratti del viso, mentre invece, quanto alla voce, sembra aver ereditato quella di papà Renga. Ambra ha pubblicato sui social il video della sua esibizione durante un saggio del liceo, e in quell’occasione i fan hanno avuto modo di apprezzare la sua bravura. Al contrario di lei, Leonardo è noto per la sua riservatezza: “Leo c’è ma non viene in foto, come i vampiri”, ha scritto ironicamente Ambra Angiolini in uno dei suoi post. In effetti, il piccolo di casa Renga non ama mettersi in mostra o farsi fotografare, come testimonia il fatto che siano molti di più i ritratti di mamma e figlia rispetto a quelli in compagnia di lui.

LEGGI ANCHE:

Diana Poloni e Ambra Angiolini, fidanzata ed ex Francesco Renga/ La prima è una chef

© RIPRODUZIONE RISERVATA