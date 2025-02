Francesco Renga, nato a Udine nel 1968, ha trovato grande successo dagli anni Duemila in poi, con una carriera da solista cominciata dopo l’esperienza con i “Timoria”, band della quale ha fatto parte tra la seconda metà degli anni Ottanta alla fine degli anni Novanta. Nato da genitori isolani, papà sardo e mamma siciliana, Francesco Renga è rimasto orfano di mamma da giovanissimo: Jolanda è morta infatti prima che il figlio compisse 19 anni, a causa di un mieloma contro il quale ha lottato per tre anni. Un lutto che ha segnato fortemente Francesco Renga, che ha chiamato così la sua primogenita, nata nel 2004.

Oggi Francesco Renga, che questa sera salirà sul palco dell’Ariston insieme ai Modà per cantare la sua “Angelo” nella serata delle cover, è un uomo felice al fianco della compagna Diana Poloni. La coppia sta insieme già da qualche anno ed è profondamente innamorata anche se preferisce vivere l’amore che la unisce lontano da occhi indiscreti e dal gossip. Renga, dopo la separazione con Ambra Angiolini, ha ritrovato l’amroe con Diana Poloni, che si occupa di risorse umane in un’azienda, Non ci sono molte altre informazioni in merito alla donna, che però è stata più volte paparazzata con Renga, che ha ufficializzato già da tempo il loro amore.

Francesco Renga, chi è: ultime notizie e gossip. Con Ambra Angiolini una storia finita “bene”

Francesco Renga si è separato qualche tempo fa da sua moglie, Ambra Angiolini. La loro storia ha visto la nascita di due figli, Jolanda e Leonardo. I due sono rimasti molto legati nonostante la separazione, come spiegato proprio dalla showgirl e attrice che ha confermato che tutt’oggi tra loro c’è uno splendido rapporto. “Può succedere che due persone separate si dicano ancora ti amo. È chiaro che ha un valore legato a qualcosa di grande del passato, che condividiamo felicemente” ha spiegato proprio lei a Repubblica. Tra i due, dunque, è rimasto un forte affetto, per il bene dei due figli e non solamente.