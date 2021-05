Francesco Renga/ “Concertone Primo Maggio 2021? È un po’ come ripartire”

Anche Francesco Renga salirà sul palco del Concerto Primo Maggio 2021 a Roma. Lo ha annunciato sui suoi canali social l’ex leader di Timoria: “Finalmente una bella notizia! Sono felice di annunciarvi che sabato 1 maggio ci sarà anch’io al Primo Maggio insieme a tanti amici! È un po’ come ripartire”. A livello discografico Renga è fermo al 2019, anno d’uscita di “L’altra metà”, suo ottavo album in studio prodotto da Sony, dodici tracce tra le quali compaiono come guest anche Ermal Meta e Ultimo. Il cantante ha partecipato all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Quando trovo te”, con cui si è classificato solo 22esimo. “Direi che questo brano è una summa di tutto ciò che sono, che sono stato e che probabilmente sarò. Ci sono addirittura echi dei Timoria. La mia vocalità viaggia tra il vecchio Renga e il nuovo Renga. E c’è anche il Renga di domani”, ha spiegato Renga presentando il brano sanremese.

Chadia Rodriguez in topless al Concerto del Primo maggio/ Provocazione in diretta tv

Francesco Renga: ospite di Amadeus a “I soliti ignoti”

Il 24 aprile Francesco Renga è stato ospite di Amadeus a “I soliti ignoti”, il programma di Rai 1, dove l’obiettivo era vincere per devolvere il montepremi in beneficenza. Il cantante bresciano è arrivata al gioco finale con 30mila euro, ma purtroppo non è riuscito a indovinare il parente misterioso: “È la sorella dell’ignoto numero 2, il tuo incubo“, ha scherzato Amadeus, riferendosi a una gag che Renga aveva fatto con il concorrente in questione. Renga non è quindi riuscito a vincere niente, ma ha comunque ringraziato Amadeus per l’occasione di partecipare al celebre programma: “La Libertà è come il cielo. Certo… da casa il cielo lo riconosci. È il tuo… si riflette negli occhiali da sole. Ma lì… ve lo assicuro, niente… niente è quello, anche se rifletti! Ahahahahahahahah Grazie Ama. Ci siamo divertiti… alla prossima!”, ha scritto su Instagram poche ore dopo la messa in onda del programma.

LEGGI ANCHE:

BUGO/ Complimenti di Ambra al Concerto del Primo maggio 2021: “Sei stupendo!”CONCERTO PRIMO MAGGIO 2021, CONCERTONE/ Diretta, scaletta: si parla dell’ex Ilva

© RIPRODUZIONE RISERVATA