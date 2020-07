Francesco Renga/ Diana Poloni supera la prova custume mentre lui…

Anche Francesco Renga ha deciso di rivoluzionare il proprio look in previsione del ritorno sul palco. Il cantante si è mostrato in versione inedita, con barba e capelli lunghi che ha conquistato il pubblico.. Così lunghi che non solo gli arrivano sulle spalle, ma coprono anche buona parte del suo volto. “Ormai le vacanze sono alle porte“, scrive sui social, “cosa farete, ci vedremo da qualche parte in Italia?”. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Renga. A quanto pare in realtà l’artista si è già concesso una bella pausa in Sardegna, come rivelato da Chi. Il settimanale di Alfonso Signorini lo ha pizzicato infatti al mare al fianco di Diana Poloni, la compagna. Purtroppo gli scatti hanno messo in luce anche una certa rotondità: Francesco ha messo su un po’ di pancetta e la cosa non è sfuggita di certo ai siti dedicati al mondo del gossip. Diversa invece la forma fisica di Diana, che con il suo bikini ha dimostrato di aver superato ampiamente la prova costume.

Francesco Renga, un anniversario diverso

Francesco Renga ha festeggiato da poco un importante anniversario, anche se non si parla di affari di cuore. “Il 17 luglio del 2007 usciva Cambio direzione, singolo estratto dal mio quarto album Ferro e Cartone”, scrive infatti sui social, “sono passati 13 anni esatti, il tempo vola”. Per celebrare l’evento, il cantante ha deciso di allegare anche la clip della canzone, in cui si mostra giovanissimo e senza barba. “Sei come il buon vino. Invecchiando…”, scrive però una fan fra i commenti, mentre altre ricordano come proprio in quel periodo avessero solo 7 anni e già una passione sfrenata per la sua musica. Oggi, lunedì 27 luglio 2020, Francesco Renga sarà inoltre uno degli ospiti che vedremo a Battiti Live, in occasione della tappa a Otranto. Non si tratta di certo della prima volta in cui il cantante sale sul palco estivo per condividere con gli ammiratori suoi nuovi lavori. L’anno scorso infatti ha presentato L’altra metà, l’inedito che ha dato il via al tour successivo durante l’autunno.

Foto, dove andrete in vacanza?





© RIPRODUZIONE RISERVATA