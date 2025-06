Francesco Renga e Ambra Angiolini di nuovo vicini? Il gesto social fa impazzire i fan: sono una coppia?

Ambra Angiolini e Francesco Renga sono di nuovo una coppia? Ormai da diverso tempo i due sono nel mirino dei fan che non aspettano altro di rivederli insieme dopo tanto tempo. Eppure, l’attrice continua a professarsi single e dedicata solo a Jolanda, sua figlia, anche se secondo il settimanale Oggi sarebbe in atto un vero e proprio riavvicinamento: “In molti hanno notato un riavvicinamento all’ex compagno Francesco Renga verso il quale non lesina parole al miele e piene di nostalgia“, spiega il giornale.

Al momento, Alberto Dandolo ha spento qualsiasi speranza riguardo ad un ritorno di fiamma della coppia, chiarendo che quello che sta succedendo è solo un momento in cui si stanno frequentando di più creando un rapporto affettivo familiare. Dandolo precisa anche che nel corso del tempo la coppia non ha mai smesso di presentarsi come tale durante gli eventi, come ad esempio all’evento con Nek al Teatro Arcimboldi.

Ambra Angioini e Francesco Renga, lui assente al suo debutto

Ambra Angioini ha debuttato al Teatro Parenti di Milano con “La reginetta di Leenane“, eppure in quell’occasione mancava proprio Francesco Renga. Presente invece la figlia, la madre Doriana pronte ad applaudirla. Insomma, l’attrice e il cantante potrebbero semplicemente essere in buoni rapporti per un discorso d’affetto, ma sembra crollare progressivamente qualsiasi rumor su un riavvicinamento di carattere sentimentale, anche se i fan continuano a sperare in qualcosa di più.