Francesco Renga e i figli/ “Grazie a loro c’è la voglia di viversi il momento”

Francesco Renga sul nuovo singolo “Mille errori”

Francesco Renga torna sul palcoscenico del Tim Summer Hits 2022 con il nuovo singolo “Mille errori”. Un gradito ritorno quello del cantautore che è tornato ad esibirsi anche dal vivo dopo due anni di stop per la pandemia e il Covid. Un ritorno live che si è rivelato ancora una volta emozionante per Renga che, intervistato da Today, ha dichiarato: “tornare live è un’emozione unica, grazie anche al pubblico, è quello che ci è mancato in questi anni. Speriamo che sia un bel viatico per un’estate di concerti e musica anche se il momento non è dei più felici, ma la musica serve sempre a tirare su il morale”.

Un ritorno live che è coinciso con la pubblicazione di un nuovo singolo dal titolo “Mille errori” che ha raccontato così: “sono tantissimi gli errori che non vorrei più commettere, in realtà non vorrei commetterne proprio più, ma ovviamente è impossibile perché se ne faranno tanti, però forse è quello di riuscire a godermi quello che mi succede nel momento in cui mi succede”.

E’ un Francesco Renga maturo, ma felice quello che è tornato ad esibirsi dal vivo portando in giro i suoi più grandi successi e il nuovo singolo “Mille errori”. Parlando proprio del brano si è spinto oltre confessando: “negli anni ho imparato, ma che in realtà non ho ancora imparato bene, ma grazie ai miei figli la voglia è sempre quella di viversi il momento, adesso sono grandi: Jolanda la vedo poco, non è come essere abituati ad averli in casa”. I figli del cantante, Jolanda e Leonardo, sono nati dalla relazione con Ambra Angiolini e hanno una 18 e uno 16 anni.

Non solo, Renga ha anche confessato di avere tanti nuovi progetti per il futuro: “ho in cantiere un nuovo progetto discografico, il singolo è un apripista. Poi nel breve futuro c’è un tour in cui tornare a lavorare con la gente e per la gente”.











