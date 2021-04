Francesco Renga/ “Felice con Diana Poloni. Ambra Angiolini? Un ricordo da Sanremo…”

Quella di Francesco Renga è una vita piena di musica ma, soprattutto, di amore. La storia d’amore con Ambra Angiolini, che ha portato alla nascita di due figli – Jolanda e Leonardo – ha fatto sognare per molti anni, fino a quando le loro strade si sono definitivamente separate. Oggi entrambi hanno un nuovo compagno: se Ambra è felice al fianco di Massimiliano Allegri, Renga lo è accanto a Diana Poloni. Una donna con la quale è felice e sereno, come lui stesso ha ammesso, dal 2015, anno dell’inizio della loro storia d’amore. Francesco, che è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, non ama però parlare di questa relazione e porla sotto i riflettori. I due, infatti, vivono il loro amore in grande riservatezza.

Francesco Renga, Quando trovo te/ Claudio Santamaria “Pezzo dalla raffinatezza rara”

Francesco Renga, Ambra Angiolini e quel ricordo dal primo Sanremo…

Proprio durante un’intervista rilasciata pochi mesi fa a Vanity Fair, alle porte del nuovo Sanremo, Francesco Renga ha riportato alla mente un bellissimo ricordo legato al festival che coinvolge la sua ex Ambra Angiolini. “Quando vinsi Sanremo con Angelo, alla fine chiamarono i tre finalisti sul palco. – ha ricordato il cantante – C’era Gigi D’Alessio con me, io non mi aspettavo nulla, non pensavo di vincere, ma lui mi disse ‘Guagliò, vedi che tra poco chiamano te’.” Così ha concluso: “E poi scesi quella scala, c‘era Ambra sul palco, avevamo appena avuto Jolanda, ricordo quel momento con grande stupore e con molto amore perché su quel palcoscenico c’erano tutte le cose belle della vita che avevo in quel momento”.

LEGGI ANCHE:

TESTO COMPLETO "QUANDO TROVO TE" FRANCESCO RENGA/ Singolo originale e orecchiabileDiana Poloni, compagna Francesco Renga/ Una canzone dedicata al loro amore

© RIPRODUZIONE RISERVATA