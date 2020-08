Francesco Renga/ Il legame con la figlia Jolanda e l’ex Ambra Angiolini…

Francesco Renga salirà sul palcoscenico di Battiti Live, con replica stasera 3 agosto su Canale 5, per cantare il suo tormentone dell’estate “Insieme: grandi amori”. Si tratta di un brano frizzante uscito alla fine di maggio e che incarna la tipica e travolgente emozione che travolge tutti in questo periodo dell’anno. Il video della canzone è stato lanciato il 22 maggio del 2020 diretto da Fabrizio Conte e girato a Sarnico nella meravigliosa cornice del lago d’Iseo. La canzone tratta una storia d’amore e lo fa nel tipico stile del cantante friulano classe 1968 ritmato e in grado di sfruttare una voce che fa del passaggio da acuti a gravi con la semplicità di chi sta parlando. Ovviamente il brano è stato un successo di pubblico anche se c’è da dire che le oltre 300mila visualizzazioni su Youtube in due mesi rappresentano di certo un numero che non può rendere felice l’entourage del cantante.

Francesco Renga, il cantante si traveste da contadino

Francesco Renga si traveste per un giorno da contadino e condivide su Instagram una foto dove si appresta a raccogliere dei fichi da un albero. A commento spiega come questo semplice gesto può essere una vera soddisfazione: “Stamattina. Ma la soddisfazione di raccogliere la frutta dall’albero per poi offrirla agli amici? Per voi oggi fichi“. La foto è stata scattata da Jolanda la figlia che l’artista friulano ha avuto con Ambra Angiolini. La futura moglie di Massimiliano Allegri non lesina risposte, dimostrando ancora di avere un ottimo rapporto con il suo ex: “Anche io lo raccolgo dallo stesso fruttivendolo facendomi prima fare una foto fasulla da tua/nostra figlia”.

Foto, raccogliere frutta dall’albero

Video, “Insieme: Grandi amori”





