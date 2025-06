Francesco Renga ha annunciato due nuove date del suo tour italiano Angelo-Venti. Ecco tutte le tappe in programma.

Francesco Renga torna sui palchi italiani con il tour Angelo-Venti. Il cantante celebra con il suo pubblico i 20 anni dall’uscita del suo iconico singolo Angelo.

Con quest’ultimo ha vinto nel 2005 il Festival di Sanremo dando così il via all’inizio della sua carriera. La tournée ha avuto inizio domenica 8 giugno a Ravarino e continua per tutta l’estate in diverse città italiane. Si tratta di una vera e propria festa, oltre che di un viaggio musicale mediante i suoi più grandi successi. L’occasione è unica e permette ai fan di rivivere insieme a lui le emozioni senza tempo e celebrare la carriera di una delle voci più amate del panorama musicale italiano.

Finti sold out ai concerti? Zampaglione svela come si riempiono gli stadi/ "Sistema per distruggere carriere"

Tutte le date di Angelo-Venti

8 giugno – Ravarino (MO) – Giugno Ravarinese

21 giugno – Vicenza – Vicenza In Festival, Piazza Dei Signori

25 giugno – Gadesco-Pieve Delmona (CR) – Cremonadue Live Beats 2025

27 giugno – Oristano – Piazza Cattedrale

2 luglio – Masullas (OR) – Area Feste

5 luglio – Bergamo – Lazzaretto

Morta la nonna di Ariana Grande, Marjorie: il doloroso annuncio della cantante/ "Siamo devastati"

12 luglio – Villafranca (VR) – Villafranca Festival 2025, Castello Scaligero

17 luglio – Capurso (BA) – Multiculturita Summer Festival, Sagrato Basilica Madonna Del Pozzo

18 luglio – Nola (NA) – Vulcano Buono Music Emotion 2025

20 luglio – Varallo Sesia (VC) – Alpàa Festival / Piazza Vittorio Emanuele (NUOVA DATA)

25 luglio – Ricaldone (AL) – Isola In Collina, Piazzale Tre Secoli

27 luglio – Ladispoli (RM) – Piazza Rossellini

4 agosto – Lignano Sabbiadoro (UD) – Summer Live Festival, Beach Arena

Chi è Giovanni Di Cosimo: morto a 61 anni il musicista di Propaganda Live/ "Trombettista dal cuore gentile"

7 agosto – Riccione (RN) – Riccione Music City, Piazzale Roma

2 agosto – Pompei (NA) – Pompei Sotto Le Stelle / Piazza Schettini (NUOVA DATA)

10 agosto – Pellegrina Di Bagnara Calabra (RC) – Piazza Maria SS Annunziata

12 agosto – Baia Domizia (CE) – Arena Dei Pini

14 agosto – Teora (AV) – Piazza Largo Europa

17 agosto – Castel di Sangro (AQ) Vette Sonore, Piazzale Prato Cardillo

22 agosto – Roccella Jonica (RC) – Roccella Summer Festival, Teatro Al Castello

24 agosto – Zafferana Etnea (CT) – Sotto Il Vulcano Fest, Anfiteatro Falcone e Borsellino

29 agosto – Bono (SS) – Piazza San Raimondo

31 agosto – San Nicolao, Rifreddo (CN) – Suoni Delle Terre Del Monviso – live ore 17:00

4 settembre – Brescia – Brescia Summer Music, Piazza Della Loggia

6 settembre – Campanedda (SS) – Piazza Santa Maria

20 settembre – Terni – Tributo d’Autore, Palaterni

Info biglietti: www.friendsandpartners.it

In occasione della celebrazione dei 20 anni di Angelo, è stata anche pubblicata Angelo (Venti Edition), un’edizione speciale e rivisitata, prodotta da Tommaso Colliva e disponibile in digitale. La canzone è contenuta anche in Scriverò il tuo nome Live – Angelo Venti Edition, la ristampa fisica che include i più grandi successi di Francesco Renga eseguiti live.