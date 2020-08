Francesco Renga torna oggi, 10 agosto 2020, sul palcoscenico di Battiti Live in onda in prima serata su Italia 1. L’artista proporrà il suo brano per l’estate, quel “Insieme: grandi amori” che ha riscosso veramente grandissimo successo. La canzone porta una ventata d’aria fresca nel mondo della musica italiana, come molto spesso già in passato avevano fatto altre opere dell’artista friulano. Il singolo è uscito il 22 maggio scorso pubblicato con le etichette Columbia e Sony Music. Ha colpito anche il videoclip diretto da Fabrizio Conte e girato a Sarnico sul lago d’Iseo con tutte le difficoltà legate al post lockdown per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Proprio per questo la canzone ha riscosso ancor di più grande successo, visto che è arrivato in un momento triste e a molti ha portato un po’ di gioia e caldo all’interno del cuore, facendo commuovere ed emozionare. C’è grande attesa dunque di riveder Renga cantare la canzone di fronte al suo amatissimo pubblico.

Francesco Renga, Jolanda e quel legame con Ambra Angiolini

Anche negli ultimi giorni Francesco Renga ha dimostrato di essere un papà presente e dal grande cuore, ritratto spesso sui social network con la piccola Jolanda avuta dalla relazione con Ambra Angiolini. I due sono rimasti in ottimo rapporto, nonostante la decisione di separare i percorsi della loro vita. Il rimanere in contatto per la figlia non è ovviamente motivo sufficiente per parlare di rapporto idilliaco tra i due che invece hanno dimostrato grande maturità e soprattutto di rispettarsi dopo essersi amati moltissimo. La stessa Ambra aveva raccontato a Verissimo da Silvia Toffanin di aver sofferto tantissimo per un amore finito con una persona straordinaria e con la quale condivide ora un bel rapporto d’amicizia. Di recente Ambra ha riscosso grande successo sui social network con un video che ce la mostra nei panni di mamma a un concorso dove la bimba ha vinto una medaglia.

Video, “Insieme: grandi amori”





