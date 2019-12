Francesco Renga/ “La Sardegna per me rappresenta le mie radici” (Capodanno in musica)

Francesco Renga è uno degli ospiti di “Capodanno in Musica“, l’evento televisivo di fine anno presentato da Federica Panicucci su Canale 5 in diretta dalla splendida cornice di Piazza Libertà a Bari. Il cantautore di “Angelo” torna in tv a pochi giorni dall’ultima tappa del suo #LaltraMetàTour 2019 tenutasi presso il padiglione E della Fiera di Cagliari. Un concerto che è stato accolto ancora una volta con grande entusiasmo da parte del pubblico. Una chiusura che Renga ha raccontato a poche ore dal live ai microfoni di buongiornoalghero.it: “chiudere il tour in Sardegna per me è molto importante. Sono davvero molto felice di chiudere questo meraviglioso tour nella mia terra, perché è proprio la Sardegna, la terra che in realtà giudico essere la terra delle mie origini”. Renga è legatissimo alla Sardegna, regione dove vive una parte della sua famiglia: “la Sardegna per me rappresenta le mie radici. La sua cultura, la sua storia, la cultura enogastronomica, tutti i suoi profumi, gli orizzonti, la terra: tutto della Sardegna mi riporta all’infanzia perché da sempre, essendo mio padre sardo, ho vissuto l’isola in questo modo, soprattutto durante il periodo delle vacanze”.

Francesco Renga: da “Angelo” al nuovo album

Durante l’ultimo tour Francesco Renga ha portato in scena molte delle canzoni che compongono il disco “L’altra metà”. Un album importante che il cantautore ha raccontato così: “è un disco che parla anche d’amore, un disco che parla della vita, di ciò che avevo bisogno di raccontare. Parte da un’urgenza quasi fisica che è quella di un racconto”. Dopo aver conquistato la grande popolarità come artista solista con “Angelo”, brano con cui ha trionfato al Festival di Sanremo 2005, Renga si è imposto anno dopo anno come una delle voci maschili più belle del panorama musicale italiano. Un successo dietro l’altro che hanno portato il cantautore a ripresentarsi a Sanremo anche nel 2019 “Aspetto che torni”. Per il nuovo disco di inediti però Francesco ha voluto lavorare sui testi: “ero alla ricerca di un linguaggio nuovo (che credo di aver trovato) e avevo voglia di mettermi in gioco e giocare con un linguaggio più ancorato a questo mondo, che cambia repentinamente di giorno in giorno. Un disco che parte dalla consapevolezza di aver trovato un linguaggio moderno, nuovo ma che mi rispetta in toto. Mi piace definirlo una sorta di spartiacque, perché credo che ci siano proprio un prima e un dopo rispetto a questo disco”.

Francesco Renga: “Il mio rapporto con i fan è un rapporto molto privato, intimo”

Amatissimo dalle donne e non solo, Francesco Renga intervistato da buongiornoalghero.it ha parlato anche del rapporto con i suoi fan. “Il mio rapporto con i fan è un rapporto molto privato, intimo” – ha rivelato il cantautore che, come tantissimi altri artisti, utilizza i social network per condividere momenti della sua vita privata con i suoi tantissimi fan. “Attraverso i social riesco a condividere con loro quello che faccio durante le giornate, il mio stile di vita. E questo intendo quando parlo di rapporto privato e diretto con tutto il mio pubblico. Loro mi conoscono” ha detto Renga che quest’anno festeggia 20 anni di carriera. Parlando proprio del successo e di come è riuscito a mantenersi sulla cresta dell’onda nonostante siano trascorsi ben 20 anni dal suo inizio come cantante solista, Renga ha rivelato: “credo che sia frutto del lavoro, di intuizioni più o meno giuste, di errori fatti e commessi dai quali ho imparato. Ma credo che l’ambizione e la curiosità, la voglia di mettersi in discussione e un pizzico di fortuna siano i fattori principali”. Non solo fortuna, intuizioni e curiosità, visto che un ruolo fondamentale da sempre gioca il pubblico e Renga lo sa bene: “sopra ogni cosa però, ciò che conta davvero è il pubblico. Riuscire a farlo crescere, svilupparlo e metterlo sempre al centro. Riuscire a tenere vicino la propria gente è ciò che non si deve mai perdere di vista”.



