Francesco Renga/ “L’altra metà” e la partenza del tour di inediti (Battiti Live)

Francesco Renga a Battiti Live ha portato il suo nuovo brano tratto dall’album “L’altra metà”. Ha spiegato, come riportato da RadioNorba, il perché della scelta del titolo: “Questa è l’altra parte della storia, del viaggio e di un racconto che è partito 35 anni fa. Sono davvero molto fiero del mio lavoro sia dal punto di vista dell’arrivo che della partenza. Quest’ultimo rappresenta la partenza e l’ho pensato e immaginato un paio di anni fa. Avevo avuto l’idea, ma dovevo ancora cercare il linguaggio”. Uno studio, che spiega, è durato cinque-sei anni per riuscire ad arrivare a un risultato che ora lo rende decisamente fiero di sé stesso. Ora infatti, raggiunta la piena maturità artistica, Francesco ha la consapevolezza della sua vita e per questo il lavoro ha assunto un significato ulteriormente importante.

L’altra metà, il nuovo singolo di Francesco Renga sbarca a Battiti Live

Dopo le anteprime estive all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina, Francesco Renga nel frattempo, si prepara anche per attraversare lo stivale in lungo e in largo con un tour dedicato al suo nuovo disco dal titolo L’altra metà. Dopo il suo debutto al Teatro degli Arcimboldi di Milano, Renga arriva anche al Teatro Galleria di Legnano (Milano) e l’appuntamento è per lunedì 21 ottobre 2019. Per quest’ultimo evento musicale, sarà accompagnato sul palcoscenico dai musicisti Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere), Stefano Brandoni (chitarre), Heggy Vezzano (chitarre), Phil Mer (batteria) e Gabriele Cannarozzo (basso). L’ex compagno di Ambra Angiolini nel suo nuovo tour, offrirà agli estimatori anche una nuova scaletta in cui trovano spazio le più belle hit del suo repertorio e i brani estratti dal suo ultimo e ottavo disco di inediti. Il bellissimo nuovo lavoro di Renga è stato prodotto da Michele Canova Iorfida e composto da 12 brani, portando in scena un capitolo inedito della vita del riccioluto cantante dal sorriso che conquista. Stasera intanto, potete godervelo in piazza a Bari per l’appuntamento conclusivo con Battiti Live.

