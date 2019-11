Francesco Renga/ L’altra metà tour soldout (Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù)

Francesco Renga sarà uno degli artisti sul palco per la serata in favore dell’ospedale pediatrico ‘Bambin Gesù’ di Roma, nello show chiamato ‘Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù‘. L’ex cantante dei Timoria è stato protagonista nelle ultime settimane di un tour, chiamato ‘L’altra metà Tour’ che sta toccando tutte le località d’Italia facendo registrare spesso il tutto esaurito. Quella romana sarà dunque una tappa del peregrinare che sta vedendo protagonista Renga proprio in questi giorni in giro per la Penisola. In una recente intervista rilasciata al quotidiano salernitana ‘La Città’, Renga ha parlato a trecentosessanta gradi di quanto questo tour sia speciale per lui proprio per la cura dei particolari, con una scenografia mai così curata dal cantante ma al tempo stesso con uno spettacolo pensato per i teatri, proprio per mantenere un rapporto strettissimo con il pubblico.

Francesco Renga, Una Serata di Stelle per il Bambino Gesù: cantare dal vivo come massima esperienza

Francesco Renga, che vedremo a Una serata di stelle per il Bambino Gesù, ha ribadito un concetto cardine della sua carriera, ovvero che cantare dal vivo è l’aspetto che più apprezza in una carriera che è stata comunque costellata da dischi di successo. Renga parlando proprio del ‘L’altra metà Tour’ che lo sta vedendo protagonista in questi giorni ha parlato delle date live come un momento di condivisione importante con il pubblico, quasi un raccoglimento spirituale in cui anche la definizione della scaletta è molto importante, dovendo proporre il giusto mix tra vecchi successi e cavalli di battaglia che non solo devono essere scelti con cura, ma devono anche essere proposti al momento giusto. Solo così si riesce a creare quella giusta alchimia col pubblico che Renga ha definito l’aspetto che più lo emoziona della sua professione. E che lo ha portato a restare sulla cresta dell’onda della scena musicale italiana a vent’anni ormai dalla scelta di lasciare i Timoria e camminare artisticamente con le proprie gambe.

La nuova casa del cantante

Ma proprio in questi ultimi giorni Francesco Renga ha guadagnato le colonne di alcuni giornali per la scelta della nuova, splendida casa scelta per vivere assieme alla sua nuova dolce metà, Diana Poloni. Una storia d’amore che ha fatto voltare pagina al cantante dopo il grande amore con Ambra Angiolini, dal quale sono nati due figli, Jolanda e Leonardo. Dopo la separazione, i due avevano parlato spesso di come fossero rimasti in buoni rapporti proprio per il bene dei figli, vivendo anche in abitazioni vicine. Ma ora i tempi sono maturi e Renga sta per trasferirsi in una magnifica villa a Ronchi, in provincia di Brescia, con le prime foto che hanno mostrato un’opera di grande classe, spaziosissima e lussuosa, in costruzione.



