Francesco Renga/ L’importante storia d’amore con Diana Poloni

Francesco Renga salirà sul palco di Battiti Live 2022. Una delle tante tappe di un tour estivo che sta portando l’ex Timoria da Nord a Sud in tante tappe che proseguiranno per tutto il mese di agosto e anche all’inizio di settembre. Nella tappa di Bergamo Renga ha chiesto ai suoi fans di mettere da parte, per una volta, gli “aggeggi elettronici“, telefonini che servono a riprendere la serata ma che spesso fanno passare in secondo piano l’emozione del concerto. Emozione che secondo Renga si è moltiplicata quando, dopo la pandemia, si è potuto tornare ad assistere agli spettacoli dal vivo:

Francesco Renga e i figli/ "Grazie a loro c'è la voglia di viversi il momento"

“Siamo tornati ad una quasi normalità. Credo che ormai dovremo convivere con l’idea che qualcosa va e viene“, ha raccontato Renga dal palco di Bergamo. “Però vedere le persone che possono riunirsi davanti ad un palco, per divertirsi, star bene, senza mascherine, è veramente tanto. Lo leggi sui volti il desiderio feroce di stare insieme. C’è in giro il mondo, siamo partiti tutti“. Un’emozione che sarà riportata anche sul palco di Battiti Live.

Francesco Renga/ "Cantare dal vivo e incontrare il pubblico mi è mancato"

Francesco Renga, la nuova vita accanto a una chef

Francesco Renga ha anche iniziato da diverso tempo una vita sentimentale stabile con la chef Diana Poloni. Una storia nata dopo la fine del rapporto con Ambra Angiolini che era finito sui giornali e che comunque aveva rappresentato un amore importantissimo per il cantante. Renga ha conosciuto Diana subito dopo la fine della storia con Ambra, ma inizialmente era nato solo un rapporto d’amicizia con la chef bresciana, molto conosciuta nel suo campo ma assolutamente lontana dal mondo dello spettacolo, anche da quello dei cuochi televisivi che hanno imperversato negli ultimi anni. Successivamente è nata una vera e propria storia d’amore che dura ancora oggi, come si può vedere sul profilo Instagram della stessa Diana Poloni. Profilo dove la chef divulga le sue ricette preferite e i suoi esperimenti culinari, ma anche le foto in compagnia di Francesco, ormai compagno stabile della sua vita.

LEGGI ANCHE:

Diana Poloni, fidanzata Francesco Renga/ Il primo incontro in radio, poi...

© RIPRODUZIONE RISERVATA