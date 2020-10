FRANCESCO RENGA/ “Michelle Hunziker? Me ne sono innamorato” (Verissimo)

C’è anche Francesco Renga, tra gli ospiti della nuova puntata di Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin in onda ogni sabato pomeriggio a partire dalle 16. Oltre a lui, presente in studio Michelle Hunziker, al timone del programma All Together Now che – per questa edizione – vedrà protagonista lo stesso Renga insieme a J-Ax, Anna Tatangelo e Rita Pavone: “Mettete insieme le 4 voci e i 4 talenti di questi signori alle mie spalle, pensateli seduti a contrastare o confermare il muro dei 100 esperti musicali di All Together Now”, ha scritto la Hunziker nel suo ultimo post su Instagram, annunciando altresì i vari ruoli pensati per loro all’interno della trasmissione. “Canteranno, si emozioneranno, litigheranno appassionatamente per sostenere le loro scelte”, aggiunge Michelle. “I concorrenti cresceranno di puntata in puntata grazie ad un meticoloso lavoro sull’autostima! Mancano pochi giorni alla prima puntata su canale 5 del nostro game show musicale! Il 4 novembre dopo Striscia ci siamo noi a farvi cantare come i matti! In questo periodo, specialmente, la musica e le storie dei nostri concorrenti ci daranno un po’ di conforto”.

Francesco Renga parla del suo rapporto con Michelle Hunziker

Nell’annunciare la sua presenza ad All Together Now, Michelle Hunziker ha postato sul popolare social network una foto che la ritrae proprio in compagnia di Francesco Renga (oltre che degli altri giudici del talent). I due hanno instaurato fin da subito un bel rapporto, al punto tale che lui è arrivato a dichiarare: “Mi sono innamorato di Michelle Hunziker”. Queste le sue parole a Tv Sorrisi e Canzoni: “Mi ha rapito il cuore. È una donna incredibile. È l’archetipo femminile che preferisco: la bellezza che si sposa con l’ironia e il sapersi prendere in giro”. Si tratta di una chiara iperbole per dire che tra loro si è instaurato un legame di amicizia abbastanza stretto, mentre invece, per esempio, con la Tatangelo non fa che battibeccare: “Siamo sempre in disaccordo. E il risultato è esilarante”. La stessa Michelle è dovuta intervenire per calmare gli animi: “In giuria loro ‘litigano’ tutto il tempo, li chiamo Cip e Ciop perché battibeccano, si punzecchiano e fanno ridere. Sembrano marito e moglie”.

Francesco Renga protagonista della nuova edizione di All Together Now

La prima puntata di All Together Now con Francesco Renga tra i protagonisti andrà in onda mercoledì 4 novembre. Nell’attesa, anche J-Ax ha tenuto a spendere qualche parola su questa nuova esperienza: “Renga è una persona bella fuori e bella dentro, una rarità”, ha confessato, a proposito del suo collega. Che si allinea a lui nel parere sulla Tatangelo: “Anna è una combattente, una delle cose più difficili nella mia vita è stata avere l’ultima parola in una discussione con la Tatangelo”.



