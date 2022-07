Francesco Renga, “Mille Errori”/ Una ballad introspettiva che sottolinea come riferirsi agli errori fatti

Francesco Renga con Mille Errori si presenta ai Tim Summer Hits 2022. La sua canzone riflette sull’accettarsi di fronte agli altri. Tarda ad arrivare il suo nuovo disco con l’ultimo uscito addirittura tre anni fa nel 2019. Prima dello scoppio della pandemia da Coronavirus l’artista infatti aveva pubblicato il brano L’altra metà riscuotendo il solito successo. Mille Errori è stato prodotto per l’etichetta Epic/Sony Music da Umberto Iervolino. Si tratta di fatto di una ballad introspettiva che sottolinea come riferirsi agli errori fatti nella vita per migliorare senza però rinunciare a essere noi stessi. Si tratta di un brano che lavora con l’accettazione proprio del nostro essere senza volersi per forza trasformare in qualcosa di differente e che in fondo non esiste. A condirla c’è la voce profonda di un autore davvero straordinario che avremo la possibilità di riascoltare oggi.

Diana Poloni, la fidanzata di Francesco Renga/ Una chef nel suo cuore

Francesco Renga, dai Timoria a il trio con Nek e Max Pezzali

Francesco Renga è un noto cantautore italiano nato il 12 giugno 1968 a Udine, molto amato dal pubblico italiano e autore di canzoni di successo che si sono inserite nel panorama della cultura musicale italiana. Due giorni fa si è esibito sul palco del Tim Summer Hits 2022 insieme a tanti altri artisti italiani e internazionali, facendo scatenare il pubblico presente e facendogli cantare tutte le canzoni più conosciute. Sicuramente è stato un evento divertente, allegro, che ha riunito migliaia di persone appassionate di musica e giunte fino a Roma per ascoltare tutti i loro artisti preferiti. A partire dal 2000 il cantante ha realizzato otto album in studio intitolati: Francesco Renga, Tracce, Camera con vista, Ferro e cartone, Un giorno bellissimo, Tempo reale, Scriverò il tuo nome e L’altra metà, ultimo album per il momento realizzato e pubblicato nel 2019. Ha anche realizzato due album dal vivo, uno nel 201, Scriverò il tuo nome Live, e uno nel 2018 chiamato Max Nek Renga, il disco, in collaborazione con Max Pezzali e Nek, cantanti con cui ha realizzato diversi progetti ed è andato in tour cantando sui palchi italiani più importanti.

Max Allegri e Renga, ex Ambra Angiolini/ Lei: "mi ero proprio sbagliata"

Nel 2009 ha realizzato un album tributo chiamato Orchestraevoce; nel 2012 Fermoimmagine, nel 2014 Il meglio e The Platinum Collection, sono state tre raccolte pubblicate dal cantante. All’inizio della sua carriera, negli anni ’90 faceva parte di un gruppo, i Timoria, con cui ha realizzato diversi album in studio, un EP e due raccolte. Tutta la carriera iniziale all’interno di questo gruppo lo hanno poi portato a realizzare tutte le canzoni e ad arrivare a dove è adesso, conquistando la simpatia e l’affetto del pubblico italiano.

Il video di Mille Errori di Francesco Renga

Francesco Renga, Ambra Angiolini e figli Jolanda e Leonardo/ "Anche se lontani siamo ancora una famiglia"

© RIPRODUZIONE RISERVATA