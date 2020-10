Francesco Renga, morto il padre Salvatorico/ Era malato di Alzheimer da tempo

Lutto per Francesco Renga e la sua famiglia. Il padre del cantante, Salvatorico, è morto a 91 anni. L’uomo era malato da tempo di Alzheimer ed è deceduto mercoledì mattina a Brescia. Francesco Renga, insieme alla sorella gemella Paola e al fratello Stefano, come fanno sapere gli organi d’informazione di Brescia, ha potuto vedere il padre mentre i funerali si terranno in forma privata. Un lutto che Renga non ha ancora commentato sui social preferendo la strada del silenzio. Nessun commento e nessun posto dedicato a papà Salvatorico da parte dell’artista che, tuttavia, sta ricevendo il grande affetto e sostegno dei suoi fans che gli stanno comunque lasciando messaggi di supporto sui suoi profili social. Papà Salvatorico era l’unico genitore ancora in vita di Francesco Renga che aveva già perso la madre, scomparsa quando aveva solo 52 anni.

FRANCESCO RENGA, L’ADDIO AL PADRE SALVATORICO

Francesco Renga non ha ancora trovato la forza per condividere il dolore che sta provando per la morte di papà Salvatorico di cui aveva parlato durante un’intervista rilasciata a Mara Venier, in una puntata di Domenica In trasmessa a ottobre 2019. “Ha l’Alzheimer e dopo la morte di mamma mi sono sentito abbandonato. L’Alzheimer è brutto. Mio padre si ricorda solo di mia madre. Quando vede la mia sorella gemella, la scambia per lei”. Un dolore enorme che Francesco sta affrontando con la sua famiglia, in particolare con la sorella gemella e con il fratello, ma anche con i figli Jolanda e Leonardo, nati dalla sua storia d’amore, oggi finita, con Ambra Angiolini.



