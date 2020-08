FRANCESCO RENGA/ Promette: “Taglierò i capelli solo quando…”

“Pubblicherò canzoni quando ne sentirò la necessità”, aveva detto Francesco Renga in una delle sue ultime interviste al Corriere della Sera. Detto, fatto: a fine maggio è uscito il singolo Insieme: grandi amori, che sembrerebbe essere il primo di una serie di successi estemporanei a cui Renga intende dar vita in questo strano periodo (‘strano’ per la musica soprattutto) caratterizzato dalla ben nota emergenza sanitaria. Al momento, l’intenzione di pubblicare un album ancora non c’è, mentre è viva la voglia di tornare a esibirsi in un concerto tutto suo dopo le puntate al Battiti Live 2020. Legato al desiderio di cantare dal vivo davanti al suo pubblico, c’è un patto particolare che ha stretto con i fan: riguarda i suoi capelli, che nelle ultime foto su Instagram gli coprono addirittura gli occhi. Ma lui è deciso a non venir meno alla parola data: “L’ho promesso: niente taglio fino al primo concerto”. E aggiunge: “Ce la posso fare. Battute a parte c’è un settore, e non parlo di noi artisti ma di chi lavora a un concerto, che non vede un orizzonte”. Intanto, questa sera potremo rivederlo sul palcoscenico di Una storia da cantare, il programma televisivo condotto da Enrico Ruggeri e Bianca Guaccero in onda in replica su Rai1.

Francesco Renga: Insieme: grandi amori è il suo nuovo singolo

Insieme: grandi amori presenta un testo diverso, forse meno attuale rispetto a quelli delle canzoni fatte uscire dai suoi colleghi in questo periodo. “Volevo stare lontano dalle frasi a effetto che hanno caratterizzato il momento come ‘andrà tutto bene’”, spiega in proposito Renga, “non va ancora bene adesso… Ci ho messo emozioni soggettive e temi più universali”. Il brano è frutto di un lavoro a distanza con Daniele Coro e Diego Mancino, “non semplice – spiega – per chi come noi è abituato ad un confronto non solo verbale, ma fatto di sguardi e intuizioni, cose buttate lì ad alta voce, accordi sbagliati che portano in una direzione diversa… La musica c’era prima del lockdown, il testo è lavoro a distanza con Diego”.

Francesco Renga parla della sua situazione familiare

Sui social ha tenuto compagnia ai suoi fan con una specie di rubrica, Gli aperitivi con gli occhiali, cosa tutta nuova per chi da cantante ha dovuto improvvisarsi web star: “È stato un modo per andare a trovare le persone a casa. I momenti più forti sono stati le chiamate con infermieri e medici e quelle con le persone sole perché i figli non potevano andare a trovarle. Io non vedo mio padre da 3 mesi, è ricoverato in una RSA dove hanno lavorato bene, non ci sono stati contagi”. Oltre a non aver visto suo padre per mesi, Renga è stato lontano dai suoi stessi figli per tre settimane, e questo perché loro vivono a Brescia con la loro madre Ambra: “All’inizio mi è sembrato giusto che stessero con lei perché era qui a Brescia da sola. Per 3 settimane li ho visti solo in video. Poi hanno fatto avanti e indietro”. Primo gesto di libertà dopo la fase 1, un aperitivo tra amici: “Ci vuole poco a ritrovare la confidenza di una volta, ma all’inizio è stato strano”.



