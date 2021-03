Francesco Renga su Rtl 102.5/ Diretta streaming video: “Canterò con tre musicisti”

Francesco Renga è intervenuto nella mattinata di oggi, lunedì 29 marzo 2021, ai microfoni di Rtl 102.5 all’interno del contenitore “Non Stop News”, condotto da Giusi Legrenzi ed Enrico Galletti, per annunciare lo show che lo vedrà protagonista nella serata odierna in radiovisione (canale 36 del digitale terrestre e 736 di Sky) e in diretta video streaming sul sito ufficiale della radio (www.rtl.it). “Io sono molto emozionato – ha esordito Renga –, perché, come tutti sapete, a parte la parentesi sanremese siamo fermi tutti da un po’. Stasera farò una cosa molto bella, acustica, con 3 musicisti. Sarà un percorso, un cammino negli anni di queste canzoni, di queste parole e di questo affetto che provo nei confronti del mio pubblico che scalpita per potermi ascoltare dal vivo e noi altrettanto per poter fare qualcosa dal vivo”.

Il programma, denominato “SUITE 102.5 PRIME TIME LIVE”, sarà presentato da Gigio D’Ambrosio, che dialogherà con Francesco Renga e modererà l’interazione con i fan che interverranno in diretta. Si alterneranno così momenti di grande musica e curiosità. Al termine del live, il cantante raggiungerà nella “Social Room” Paola Di Benedetto e Laura Ghislandi, per continuare a chiacchierare con i fan in collegamento via Zoom.

DIRETTA VIDEO STREAMING RTL 102.5 FRANCESCO RENGA: “LOCKDOWN FRUSTRANTE”

In attesa di seguire la diretta streaming video di Francesco Renga su Rtl 102.5, ripercorriamo le principali dichiarazioni rilasciate dall’artista stamattina: “Questo anno ha tolto gran parte del nostro lavoro non solo di noi artisti, ma di tutte le persone che lavorano nel mondo dello spettacolo, ha tolto molto di quello che riguarda il rapporto con il nostro pubblico. All’inizio ci ha dato soprattutto un senso di comunità e di solidarietà, che poi però si è perso nella stanchezza di questo prolungamento del lockdown”. In merito alla sua recente partecipazione al Festival di Sanremo 2021, “la canzone che ho portato è figlia del primo lockdown, di quella sensazione solitudine, di frustrazione, di preoccupazione per il futuro, non solo per il nostro, ma anche per le nostre piccole comunità che si sono rimboccate le maniche per fare qualcosa insieme per gli altri quando ci siamo resi conto tutti che ce l’avremmo fatta solo se nessuno fosse rimasto indietro. Poi noi siamo italiani e purtroppo qualcuno è rimasto indietro e questo è il problema principale degli anni a venire“. Infine, una battuta sui suoi fan: “Il 2020 ha mutato anche il rapporto con loro. È diventato più intimo, dato che i social sono diventati l’unico mezzo per comunicare con loro, un modo più personalizzato”.

CLICCA QUI PER VEDERE IL LIVE DI RENGA A RTL 102.5



