Francesco Riccio, è morto l’ex giudice di Forum/ “Lo ricordiamo per il suo humour sottile…”

Francesco Riccio, tragico lutto per gli appassionati di Forum

E’ arrivata quest’oggi una notizia che ha sconvolto tutti i fan di Forum che da decenni seguono con passione le controversie giuridiche: è venuto a mancare uno dei volti storici della trasmissione, l’ex giudice Francesco Riccio. La sua morte pare sia arrivata come un fulmine a ciel sereno prendendo alla sprovvista tanto gli addetti ai lavori quanto gli appassionati.

ALESSANDRO NASI, MARITO ALENA SEREDOVA/ Lei: "Ha trovato una donna delusa e ferita e l'ha resa felice"

La notizia della morte di Francesco Riccio – come riporta LaNostraTv – è stata diramata dal profilo Facebook ufficiale di Forum con un toccante messaggio d’addio. “Forum saluta con affetto Francesco Riccio che è stato giudice nel nostro programma per quattro stagioni dal 2008 al 2012. Lo ricordiamo per il suo humour sottile, la sua apparente imperturbabilità e la sua grande personalità”.

SILVIO TESTI, MARITO LORELLA CUCCARINI/ Lei: "Insieme abbiamo sempre cercato di preservare i nostri figli"

Francesco Riccio, chi era l’ex giudice di Forum scomparso oggi, 6 gennaio 2023

Forum perde dunque un volto che per 4 anni aveva avuto l’onere e l’onore di dirimere le controversie giuridiche nel programma. L’ex giudice Francesco Riccio è tristemente passato a miglior vita e molti, sotto il post pubblicato dal profilo ufficiale del programma, si sono voluti unire al cordoglio spendendo parole e messaggi di vicinanza alla famiglia.

La triste notizia della morte dell’ex giudice Francesco Riccio arriva dunque poco dopo il termine della pausa per le festività natalizie. Proprio nei prossimi giorni – dopo le repliche dell’ultima settimana – è previsto, come riporta LaNostraTv, il ritorno di Forum con Barbara Palombelli stabilmente alla conduzione e con nuove dinamiche giuridiche pronte a tenere incollati milioni di telespettatori allo schermo.

SARA, GIOVANNI, CHIARA E GIORGIO, FIGLI LORELLA CUCCARINI/ “Io mamma severa ma non è mancato l'affetto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA