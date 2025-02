È ANCORA GIUSTIZIA VS POLITICA: INDAGATO IL PRESIDENTE DEL MOLISE ROBERTI (ASSIEME ALLA MOGLIE)

Non è ancora passata la “buriana” nella politica italiana per le varie inchieste sul Governo (Meloni, Nordio, Piantedosi, Santanché) e sulla Presidente di Regione Sardegna Todde (M5s, con maggioranza “progressista”, che dal Molise giunge notizia confermata dallo stesso Governatore di un avviso di garanzia per corruzione per Francesco Roberti. Originario politicamente di Forza Italia, vincitore delle Elezioni Regionali nel 2023 con il Centrodestra al completo, il Presidente di Regione Molise risulta indagato dopo la fine delle indagini preliminari effettuate dalla Procura di Campobasso.

Già sindaco di Termoli e Presidente della Provincia di Campobasso fino al 2023, Roberti assieme alla moglie Elisa Gasbarro da mesi venivano indagati per presunta corruzione in un’indagine effettuata dalla DDA di Campobasso: come spiegano le carte diffuse da SkyTg24 e dai media regionali molisani, le indagini su Roberti riguardano un presunto traffico di rifiuti che coinvolge la Puglia e il Molise. A differenza di quanto sostenuto stamane da alcuni media nazionali, le indagini contro il Governatore non riguardano il periodo di tempo da Presidente in carica, ma sono riferite al periodo 2020-2023 quando Francesco Roberti era contemperamento sindaco di Termoli, Presidente di Provincia e anche membro del consiglio generale della COSIB (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Valle del Biberno).

Come responsabile della Provincia va ricordato che è proprio quello l’ente che si occupa delle varie autorizzazioni sui rifiuti, mentre la COSIB si occupa tra le altre così di società energetiche che operano in Molise: la Procura nelle sue carte d’accusa scrive che l’attuale Presidente del Molise Roberti all’epoca dei fatti contestati sarebbe stato il progettista delle pratiche della società “Energia Pulita” presentate al comune in cui era sindaco. Nello specifico, l’accusa per lui per la moglie è che avrebbero accettato dal direttore tecnico delle somme di denaro (oltre ad altre “utilità”) per la propria famiglia. Secondo l’accusa, la società energetica avrebbe avanzato episodi di corruzione per ottenere benefici e priorità. Accusa che ora dovrà essere chiarita e confermata, eventualmente, dal giudice delle indagini preliminari.

LA DIFESA DEL PRESIDENTE ROBERTI E LE PAROLE DELL’AVVOCATO PRENCIPE: “IMPUTAZIONE PER IL GOVERNATORE È PROVVISORIA”

Dopo che per ore si era sparsa la notizia sul presunto coinvolgimento nelle indagini della DDA è stato lo stesso Roberti a confermare il tutto con un post su Facebook dove chiarisce indagini, accuse e soprattutto la sua posizione ufficiale in merito all’intera vicenda. In primo luogo, dopo aver confermato le accuse delle indagini a Campobasso, Roberti ha sottolineato di essere attenzionato per incarichi precedenti alla guida della Giunta regionale.

Dopo aver ribadito il pieno comportamento corretto e adeguato alla legge, il Presidente del Molise annuncia di essere pronto a collaboratore con la magistratura per fornire tutte le informazioni utili a ricostruire un quadro ben lontano dall’impianto accusatorio mosso dai pm: «sarà fatta piena chiarezza», aggiunge Roberti il quale entro le prossime due settimane fornirà tutti i dettagli utili all’indagine, che confermerebbero la piena correttezza del suo operato precedente alle Elezioni Regionali del 2023. Piena fiducia nella magistratura e nessuna polemica aggiuntiva è la chiosa finale del comunicato apparso sul profilo ufficiale di Facebook. Nel frattempo, raggiunto dal Quotidiano del Molise, uno degli avvocati difensori nominati da Roberti – il legale Mariano Prencipe – ha spiegato come la stessa Procura di Campobasso avrebbe fornito un’imputazione provvisoria e anche per questo il Governatore del Molise ha espresso immediata volontà nel fornire tutte le spiegazioni legittime del suo operato davanti alla magistratura.