Francesco, Roberto, Alessandra e Giulia, chi sono i figli di Roby Facchinetti

Francesco, Roberto, Alessandra e Giulia sono i figli di Roby Facchinetti, storica voce dei “Pooh”. I figli sono nati da tre amori differenti: dal matrimonio con la prima moglie Mirella Costa sono nate nel 1972 Alessandra e, nel 1977, Valentina. Successivamente la voce dei Pooh è stato legato a Rosaria Longoni dal cui amore è nato il figlio Francesco Facchinetti (1980), tra tutti il più famoso e conosciuto dal grande pubblico. Infine dal secondo matrimonio con la seconda moglie Giovanna Lorenzi sono nati Roberto (1987) e Giulia (1991). Ma chi sono i figli di Roby Facchinetti?

Partiamo dalla primogenita, Alessandra, una grande appassionata di moda che in passato ha lavorato per importanti marchi di moda come Gucci, Pinko e Tod’s. Francesco Facchinetti sulla sorelle dalle pagine del settimanale Chi ha dichiarato: “il valore di Alessandra è indiscutibile, provate ad andare in America e vi renderete conto di quanto lei sia stimata”. Pochissime sono invece le informazioni su Valentina di cui sappiamo con certezza che ha un figlio di nome Andrea Francesco.

Poi c’è Francesco Facchinetti il più celebre di tutto che non hai mai nascosto quanto essere figlio di sia stato importante nella sua vita. “Diffido dei figli d’arte che dichiarano di non aver tratto benefici dall’essere figli di genitori famosi” ha dichiarato al quotidiano Libero preliando – “quanto a me, a Sanremo ho fatto disastri, a cantare sono una mezza frana ma a mio padre, che non mi ha mai giudicato, devo tutto”.

Poi gli ultimi due figli, i più giovani, di cui si conosce qualcosa grazie al papà che ha rivelato: “lui ha studiato lettere moderne, ma è anche un musicologo e potrebbe fare il critico, anche se preferisce rimanere dietro le quinte. Lei sta studiando management. Amano la musica, ma hanno preso la loro strada”.

