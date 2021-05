Francesco Rutelli e Barbara Palombelli/ “Matrimonio? Non ricordiamo l’anniversario”

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli ospiti della prima puntata di Verissimo – Le Storie, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. La celebre coppia è stata una delle protagoniste di questa edizione di grandissimo successo del programma del sabato pomeriggio e proprio ai microfoni della Toffanin hanno parlato del loro amore, dei 40 anni di matrimonio e di questo terribile anno segnato dalla pandemia da Coronavirus. “Queste vacanze sono state dure. Mi è mancato il calore del Natale, soprattutto per la mia mamma perché si era fratturata una costola” ha raccontato la conduttrice di Forum.

Una lunga intervista che ha visto l’ex sindaco di Roma parlare anche del matrimonio con la nota giornalista e conduttrice televisiva: “non sappiamo bene neanche quale sia il giorno dell’anniversario. Programmiamo anche un terzo matrimonio a Las Vegas. Al primo matrimonio ci siamo dimenticati anche la macchinetta fotografica”.

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli e l’adozione dei figli

Non solo, Francesco Rutelli e Barbara Palombelli hanno parlato anche dell’adozione dei figli Francisco, Monica e Serena. Un percorso non semplice stando a quanto raccontato dalla coppia negli studi di Verissimo: “abbiamo avuto mille problemi, ma neanche un ripensamento. Ogni giorno che è passato ne abbiamo percepito il valore”. Non solo, Barbara Palombelli si è soffermata anche sull’adozione di Serena Rutelli che il grande pubblico ha conosciuto come concorrente del Grande Fratello; avventura che ha visto la giovane ragazza ricevere anche una lettera dalla madre naturale. Un momento difficile che la stessa Palombelli ha ricordato così: “quando Serena ha visto in diretta la lettera della madre naturale, ho vissuto un momento difficile. Ho avuto anche la conferma che tanto affetto avesse costruito in Serena una personalità forte. Io ho sempre cercato il lieto fine con la famiglia d’origine. Davanti a un appello delle mie due figlie, la loro madre biologica ha chiuso le porte”.

