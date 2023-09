FRANCESCO RUTELLI, MARITO BARBARA PALOMBELLI/ Lei “Abbiamo avuto tanti momenti difficili ma…”

Barbara Palombelli sta per compiere 70 anni, di cui 44 anni li ha vissuti sempre al fianco di Francesco Rutelli. Del matrimonio ha parlato anche a Verissimo, cercando di spiegare il segreto della loro relazione: “Ci rifidanziamo tutte le mattine. Non pensavamo di stare insieme così tanto, siamo arrivati a 44 anni insieme. È un rapporto molto vivo e bello”. Ma le difficoltà non sono mancate, così come le sfide, che hanno saputo affrontare insieme: “Abbiamo avuto tanti momenti difficili, ma abbiamo avuto sempre la gioia di ritrovarci e stare insieme”. (agg. di Silvana Palazzo)

Francesco Rutelli e il segreto del rapporto di coppia con Barbara Palombelli

Francesco Rutelli è il marito di Barbara Palombelli, ma anche ex politico e giornalista italiano, già sindaco di Roma dal 1993 al 2001. La coppia è felicemente sposata dal 1982. 41 anni d’amore e una bellissima famiglia composta da 4 figli: il primogenito Giorgio, figlio naturale, e tre splendidi figli adottivi. Si tratta di Francisco, Serena e Monica entrambi provenienti dall’Ecuador. Il matrimonio tra la giornalista e l’ex sindaco di Roma è stato celebrato nel 1995 a Roma e da allora i due non si sono mai più lasciati. Un amore che resiste al tempo, anche se la coppia protagonista di una intervista doppia a Verissimo, ha rivelato alcuni segreti del loro rapporto. ”

“Viviamo separati in casa” – ha confessato l’ex sindaco di Roma ironizzando – “specie quando c’è il derby Roma Lazio”. La coppia, infatti, è divisa per quanto riguarda la tifoseria, visto che la Palombelli è romanista, mentre il compagno è laziale. “Se avessimo cinque piani di casa potremmo tranquillamente stare uno sull’attico e l’altra in cantina” – ha poi aggiunto il politico.

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli: “matrimoni? Sono riusciti bene perché non li abbiamo organizzati”

Francesco Rutelli e Barbara Palombelli stanno insieme da più di 40 anni. Un amore solido e duraturo, anche se l’ex sindaco di Roma ospite del programma “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai1 si è lasciato scappare una confidenza. All’inizio della loro conoscenza, infatti, il politico non credeva in un rapporto duraturo: “sembrava un fidanzamento occasionale, che dovesse durare poco…Invece”.

Non solo, il politico ha ricordato anche il primo incontro con la conduttrice e giornalista televisiva avvenuta in una strada di Roma:”è avvenuto effettivamente in questa strada che si chiamava ‘Via Palombella’, un auspicio. Il primo bacio? Può darsi fossi più timido io ma è una notizia confidenziale”. Un amore che la coppia ha celebrato con due cerimonie di matrimonio. “I due matrimoni? Forse sono riusciti bene perché non li abbiamo organizzati. Del primo non abbiamo neanche le foto. Ci siamo sposati per sancire un legame ma la cerimonia non era primaria per noi. Il viaggio di nozze? Abbiamo lasciato la macchina e siamo andati a piedi a vedere alcuni dei posti più belli del mondo” – ha confessato il politico romano.

