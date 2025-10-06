Tutto su Francesco S., il cavaliere del trono over di Uomini e donne che sta uscendo con Gloria Nicoletti e che fa piangere la dama.

Francesco S. è uno dei nuovi cavalieri del trono over di Uomini e Donne anche se, in passato, ha già partecipato alla trasmissione. Il cavaliere, infatti, partecipò a Uomini e Donne nel 2018 e fu coinvolto nel triangolo che si era formato tra Sossio Aruta, Ursula Bennardo e la dama Chiara. A distanza di anni, Francesco ha deciso di tornare in trasmissione e, durante la presentazione al centro dello studio con Federico Mastrostefano ha spiegato di non essere mai riuscito a festeggiare un anniversario perché le sue storie sono durate sempre meno di un anno.

Una rivelazione che ha spiazzato le dame del parterre femminile tra le quali, tuttavia, diverse sono rimaste colpite dal fascino del cavaliere che, tra tutte, ha deciso di cominciare a conoscere Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti con quest’ultima che appare abbastanza presa.

Francesco S. e il ballo con Gloria Nicoletti: la dama piange a Uomini e Donne

Nella puntata di Uomini e Donne del 6 ottobre 2025, Francesco S. torna al centro dello studio per un nuovo confronto con Gloria Nicoletti con cui c’è stato anche un bacio a stampo. Durante la conversazione, tuttavia, il cavaliere punzecchia Agnese con cui la frequentazione è finita mentre la dama preferisce dedicarsi alla conoscenza di Federico Mastrostefano.

Tra Francesco e Gloria tutto sembra procedere nel migliore dei modi ma durante un ballo al centro dello studio, Francesco dice qualcosa a Gloria che torna ad accomodarsi nel parterre tra le lacrime. La dama ammette di non aver gradito l’atteggiamento del cavaliere nei suoi confronti.