Tutto su Francesco S., il cavaliere del trono over di Uomini e Donne che sta conoscendo Gloria Nicoletti: scintille con Guido in studio.

Francesco S, uno dei cavalieri del trono over di Uomini e Donne, si è messo subito in mostra durante la presentazione in studio fatta insieme a Federico Mastrostefano. Quest’ultimo, infatti, ha rivelato che Francesco S. non riesce a portare avanti una storia e il cavaliere ha ammesso di non aver mai festeggiato un anniversario. Capelli lunghi, look sportivo e uno stile che non passa assolutamente inosservato per Francesco che, in studio, durante la presentazione, ha detto: “Immaginate che state a cena e lui ti dice: Tina oggi festeggiamento il nostro anniversario” – le parole dell’uomo che spera di trovare la donna della sua vita nel programma di Maria De Filippi.

Francesco ha 45 anni, vive a Napoli e, al centro dello studio di Uomini e Donne, ha aggiunto: “Non ho mai avuto la gioia di festeggiare un anniversario. Credo di non essermi mai innamorato” – ha detto parlando con Gloria durante un ballo.

Francesco S. e Gloria Nicoletti: confronto a Uomini e donne e frecciatina di Guido Ricci

Francesco S., tra tutte le dame del parterre femminile del trono over di Uomini e Donne, ha espresso un interesse per Agnese De Pasquale e Gloria Nicoletti. Con quest’ultima, sono usciti e, durante l’incontro, le ha strappato un bacio a stampo. Sia Francesco che Gloria hanno così espresso il desiderio di portare avanti la conoscenza anche se il cavaliere non vuole precludersi la possibilità di conoscere altre dame.

Nella puntata di Uomini e Donne del 2 ottobre 2025, Francesco S. e Gloria tornano al centro dello studio per confrontarsi e raccontare i dettagli della loro frequentazione. Durante il confronto, però, Guido invita Gloria a non guardarlo sottolineando che potrebbe esserci ancora un interesse da parte sua. Una frecciatina, quella di Guido, che fa infuriare Agnese.