Alessio Pili Stella attacca Francesco S. e Lucia che, a Uomini e donne, svelano di aver avuto un colpo di fulmine ma il cavaliere smentisce.

La puntata di Uomini e Donne del 17 novembre 2025 avrebbe dovuto regalare un momento romantico al pubblico ma in studio, Alessio Pili Stella sgancia una bomba clamorosa. Tutto inizia quando Maria De Filippi chiama al centro dello studio Francesco S. e Lucia. Il cavaliere e la dama del trono over si frequentano da due settimane e il cavaliere, in studio, spiega di aver avuto un vero colpo di fulmine. “Penso continuamente a lei”, dice Francesco che poi racconta di averla raggiunta a Milano e di aver trascorso una bellissima serata con lei fatta di baci, carezze e attenzioni. Parole che conferma anche Lucia a cui, poi, Francesco chiede di uscire.

Alessio Pili Stella, tuttavia, interviene e accusa i due di conoscersi già e di aver architettato tutto temendo di essere stati scoperti. “Quando ti ho chiesto se conoscevi già Francesco non hai battuto ciglio e poi mi hai baciato dopo essere uscito con Francesco”, dice Alessio ma sia Francesco che Lucia negano di conoscersi già.

Alessio Pili Stella racconta di aver visto troppi dettagli e troppa complicità tra loro che è impossibile credere che il tutto sia nato dopo due settimane. “Voi avete ballato insieme e ti ho vista anche grattare la schiena a lui. Un gesto intimo che qua non ho mai visto fare dopo poco tempo”, dice Alessio. “Ma tu frequenti Milano?“, chiede Tina Cipollari a Francesco che risponde che, qualche volta, fa tappa nel capoluogo ma Alessio interviene spiegando che, in realtà, frequenta abitualmente il capoluogo lombardo.

Il cavaliere, poi, ammette di essere innamorato di Lucia a cui chiede nuovamente di uscire insieme ma la dama ammette di non essere sicura e che è troppo presto. Francesco, poi, ribadisce che ha voglia di conoscerla fuori e non nasconde di essere deluso dalla sua reazione.