Francesco Samengo, morto presidente Unicef Italia/ Sconfitto dal Covid a 81 anni

Francesco Samengo è morto di Covid: addio al presidente di Unicef Italia, scomparso all’età di 81 anni. A darne notizia è la stessa Unicef, con un lungo messaggio pubblicato sul sito internet. Alla guida della fondazione dal 2018, Samengo era ricoverato da alcuni giorni all’ospedale Spallanzani di Roma e nelle ultime ore le sue condizioni sono peggiorate. Grandissimo cordoglio per la sua scomparsa: La vicepresidente Carmela Pace, il consiglio direttivo, il direttore generale Paolo Rozera, i presidenti regionali e provinciali, i volontari Unicef e tutto lo staff «si stringono con dolore e con affetto alla sua famiglia, fiduciosi che nella forza del suo esempio troverà il conforto per affrontare questa grande perdita». «La sua instancabile abnegazione sarà per noi sprone a dare sempre il meglio per la causa dei bambini, in Italia e nel mondo», uno dei passaggi significativi della nota per ricordarlo.

FRANCESCO SAMENGO É MORTO DI COVID: AVEVA 81 ANNI

Francesco Samengo è ricordato in queste ore da tantissime persone per l’impegno profuso a favore dei più deboli. Nato a Cassano Jonio, Samengo si è laureato in Economia e Commercio ed era iscritto all’albo dei Dottori Commercialisti e dei Revisori Contabili. Nel corso della sua carriera ha ricoperto importanti ruoli manageriali in aziende pubbliche. Tra i primi a ricordare l’attività di Samengo è stato il ministro Federico D’Incà: «Il Covid-19 ci ha privato anche di Francesco Samengo, presidente di Unicef e da sempre in prima linea perché fossero garantiti e rispettati i diritti di ogni singolo bambino. Il mio cordoglio ai familiari, agli amici e ai componenti della fondazione». Queste le parole di Elena Bonetti: «Unicef, con la scomparsa del suo presidente Francesco Samengo, perde oggi una guida, un uomo generoso e altruista, da sempre impegnato nella difesa dei diritti dei bambini e dei più fragili. Mi stringo alla sua famiglia e alla comunità Unicef».

