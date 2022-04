Francesco Sarcina asfalta Clizia/ “Lei razzista, rapporti solo per nostra figlia”

Francesco Sarcina torna sul rapporto con l’ex moglie Clizia Incorvaia, con la quale ha avuto la figlia Nina. Il cantante de Le Vibrazioni ha parlato a Il Giornale, usando parole poco carine nei confronti della madre di sua figlia, che da qualche anno si è legata a Paolo Ciavarro, con il quale ha avuto anche un figlio, Gabriele. Il cantante ha definito gli atteggiamenti della ex moglie “classisti e razzisti”. Parole molto dure che l’influencer non ha commentato le esternazioni dell’ex marito.

Francesco Sarcina: chi è?/ Dalla droga, alla relazi Clizia Incorvaglia e l'amore ritrovato con Nayra

Dopo la fine del matrimonio tra il musicista e l’influencer, i rapporti tra due sono davvero pessimi. Sarcina, infatti, all’epoca raccontò che Clizia lo aveva tradito con suo caro amico: proprio l’attore Riccardo Scamarcio. La ex moglie negò tutto ma il matrimonio comunque andò in frantumi, così come l’amicizia tra il cantante e l’attore. Il frontman de Le Vibrazioni ha spiegato il perché le loro nozze non sono andate nel verso giusto: “Io non ero la sua persona e lei non era la mia”.

Nayra Garibo e Yelaiah, fidanzata e figlia di Francesco Sarcina/ Lui: "la vita mi sorprende..."

Francesco Sarcina: “Clizia? Atteggiamenti razzisti e…”

I rapporti tra Francesco Sarcina e Clizia sono davvero pessimi. A Il Giornale, il cantante ha raccontato di trovarsi molto male con la ex moglie a causa dei suoi atteggiamenti classisti e razzisti. Un comportamento che dunque non piace affatto a Sarcina, che con lei mantiene un rapporto solamente per il bene della figlia che i due hanno in comune, Nina: “Oggi cerco di avere un rapporto equilibrato con lei per nostra figlia, anche se è difficile perché ha spesso atteggiamenti classisti o razzisti. Diciamo che, se non fosse per Nina, io non la frequenterei proprio”.

Paolo Ciavarro, fidanzato Clizia Incorvaia/ Lui: "Non dimenticherò mai una cosa..."

Il cantante non ha vissuto momenti facili nella sua vita. Nell’intervista ha raccontato: “La mia vita è stata profondamente oscena. Stato giudicato come un put….ere”. Il musicista è arrivato ad avere una dipendenza dai rapporti intimi: “Non mi sono mai tirato indietro. Certe volte anche 3 o 4 donne al giorno. Nei club, fuori dai club, nei cessi, ovunque”. Ha inoltre provato varie droghe: “Eroina, cocaina, Lsd. Diciamo che il filo conduttore erano l’alcol e la cocaina. Quando ho perso completamente il senso della ragione, sono diventato cattivo, avevo un machete e lo tenevo nell’auto…”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA