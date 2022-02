Francesco Sarcina, chi è la compagna Nayra Garibo e l’ex moglie Clizia Incorvaia/ Un tradimento e…

FRANCESCO SARCINA E LA FINE DEL MATRIMONIO CON CLIZIA INCORVAIA

Nayra Garibo e Clizia Incorvaia sono la compagna e la ex moglie di Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. La vita sentimentale del frontman italiano è balzata agli oneri della cronaca rosa e del gossip per via del matrimonio con Clizia Incorvaia. La coppia si sposa nel 2015; le cose procedono a gonfie vele e dal loro amore nasce anche la splendida figlia Nina. Qualcosa però improvvisamente si rompe. Cinque anni dopo la coppia si sfascia. Il motivo? Per la stampa si tratta di un tradimento della influencer con Riccardo Scamarcio, carissimo amico di Sarcina. Comincia così un tam tam mediatico di dichiarazioni, rivelazioni e presenze televisiva della Incorvaia che sui social scrive: “Ogni matrimonio vorrebbe un happy end, il vissero felici e contenti, ma non sempre le fiabe moderne conservano questo finale. Provi disincanto nel pensare di far parte di quella grossa percentuale di separati in Italia, (ci provi e riprovi) ma poi capisci che una famiglia moderna può essere composta anche da un singolo e che tu puoi ugualmente insegnare il senso di famiglia ai tuoi figli. E da lì comprendi che l’amore eterno esiste“.

Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia, perchè è finita?/ Il tradimento con Scamarcio

Intanto il mondo del gossip parla della fine del matrimonio dei due a causa di un tradimento. “La vera ragione della separazione di Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina? Un tradimento. È più di un pettegolezzo, infatti, la voce vuole che la bella Clizia sia invaghita affettivamente e travolta da cieca passione per il migliore amico di Francesco. Sembra che anche lui abbia perso la testa per la ormai ex signora Sarcina. E sapete chi è il migliore amico del cantante? L’attore Riccardo Scamarcio“.

Tobia, Nina e Yelaiah, figli Francesco Sarcina/ "Sono la cosa più bella che ho..."

FRANCESCO SARCINA RITROVA L’AMORE CON NAYRA GARIBO

Un tradimento ha messo la parola fine dal matrimonio di Francesco Sarcina e Clizia Incorvaia? A precisare la sua posizione è stata proprio la ex concorrente del Grande Fratello Vip che ha dichiarato: “Io ero separata. Era dicembre e Francesco si stava facendo la sua vita. Ho incontrato Riccardo a casa sua, in amicizia, e c’è stato un bacio, di cui ci siamo pentiti subito dopo. Non siamo stati a letto insieme, ci siamo subito ritratti“. Non solo, la Incorvaia ha aggiunto: “Nessuno ha ossessionato l’altro, nessuno voleva stare con l’altro. È successo in un momento forse di fragilità, ci siamo riavuti subito, per me non ha contato nulla e per lui nemmeno“.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro/ "Matrimonio? In futuro, ora c'è nostro figlio..."

Sta di fatto che dopo la fine del matrimonio con Clizia Incorvaia, nella vita di Francesco Sarcina è arrivato un nuovo amore. Si tratta di Nayra Garibo, modella messicana di venticinque anni, che gli ha regalato anche la grande felicità di diventare papà per la terza volta. “E ancora una volta la vita mi sorprende, così, in un abbraccio intenso e caldo. Benvenuta mia dolce Yelaiah” – ha scritto il cantautore nel giorno della nascita della terza figlia. Il musicista è follemente innamorato della sua compagna e della piccola Yelaiah!



© RIPRODUZIONE RISERVATA